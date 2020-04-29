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Белорусские банки установили новые курсы валют

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  • 29.04.2020, 11:29
  • 5,173
Белорусские банки установили новые курсы валют

Сколько будут стоить доллар и евро на короткой рабочей неделе?

Доллар и евро на минувшей неделе синхронно дорожали (на первых трех торгах) и дешевели (последние двое торгов). Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют выставили обменники в начале короткой рабочей недели.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Банк БелВЭБ и Беларусбанк), а самый низкий — 2,458 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке и Цептер Банке — 2,45 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,73 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,658 рубля (Банк Решение).

Дороже всего евро покупают Paritetbank и Абсолютбанк — 2,65 рубля.


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