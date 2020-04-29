Financial Times: Смертность от коронавируса может быть на 60% выше заявленной 4 29.04.2020, 11:32

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Авторитетное британское издание проанализировало данные по 14 странам.

Число погибших от коронавируса может быть почти на 60% выше официальных подсчетов, согласно анализу газеты Financial Times общих случаев смерти во время пандемии в 14 странах (перевод - inosmi.ru).

Статистика показывает превышение обычных показателей смертности на 122 тысячи смертей. Это значительно больше, чем 77 тысяч смертей от Covid-19 зарегистрированных в этих странах официально.

Если бы недоучет аналогичных масштабов наблюдался во всем мире, то число жертв Covid-19 по всему миру выросло бы с 201 тысячи, согласно официальным данным, до 318 тысяч.

Чтобы подсчитать избыточную смертность, мы сравнили общую смертность от всех причин за несколько недель после вспышки в марте и апреле 2020 года со средним значением за аналогичный период с 2015 по 2019 годы. Общее число в 122 тысячи означает 50-процентное увеличение смертности относительно исторического среднего для изученных мест.

Во всех рассмотренных странах, кроме Дании, избыточная смертность значительно превышает официальные показатели смертности от коронавируса. Точность официальной статистики смертности от вируса ограничивается рядом факторов — в том числе частотой и эффективностью тестирования. Некоторые страны, — например, Китай — впоследствии пересмотрели число смертей в сторону увеличения.

По данным «Файнэншл таймс», общая смертность за время пандемии выросла по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы в Бельгии на 60%, в Испании — на 51%, в Нидерландах — на 42% и во Франции — на 34%.

Не все из этих смертей связаны с коронавирусной инфекцией и могли быть вызваны другими причинами, поскольку пациенты с иными заболеваниями стараются избегать больниц и не получают должного лечения. Однако наиболее резко избыточная смертность возросла там, где наблюдаются наиболее резкие вспышки Covid-19 — это говорит о том, что большинство из них не просто последствия карантина, а связаны с вирусом напрямую.

Профессор общественной оценки рисков Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер (David Spiegelhalter) назвал ежедневный подсчет жертв в Великобритании «заниженным», поскольку учитываются лишь больничные смерти.

«Единственный способ беспристрастно сравнить разные страны — это рассмотреть смертность от всех причин. <…> К свидетельствам о смерти, где указана не коронавирусная инфеция, а другая причина, есть ряд вопросов. Есть ощущение, что они каким-то образом связаны с эпидемией».

Избыточная смертность наиболее ярко проявилась в городских районах, наиболее пострадавших от вируса, причем в некоторых из них механизмы отчетности полностью нарушены. Это особенно тревожно для ряда стран с развивающейся экономикой, где общая избыточная смертность на несколько порядков выше официальной статистики смертей от коронавируса.

В эквадорской провинции Гуáяс в период с 1 марта по 15 апреля зарегистрировано всего 245 смертей от короравирусной инфекции, но общая смертность превысила среднюю на 10 200 человек — прирост в 350%.

В почти 1 700 муниципалитетах североитальянской провинции Ломбардия, ставшей эпицентром самой страшной вспышки во всей Европе, официально зарегистрировано более 13 тысяч смертей. Это на 155% выше средней смертности в прошлые годы и в несколько раз больше 4 348 официально подтвержденных смертей от коронавируса.

В окрестностях итальянского города Бергамо отмечается наихудший рост на международном уровне: уровень смертности превысил нормальный на 464%. На втором месте Нью-Йорк с ростом в 200% и испанская столица Мадрид с ростом в 161%.

В индонезийской столице Джакарте данные о захоронениях показывают рост в 1 400 умерших — это в 15 раз выше официальной статистики, по которой от коронавирусной инфекции скончались 90 человек.

И этот феномен отнюдь не ограничивается развивающимся миром. В Англии и Уэльсе смертность за вторую неделю апреля стала высочайшей в этом столетии. Она на 76% выше средней смертности за ту же неделю за последние пять лет и на 58% выше официального числа жертв коронавируса за тот же период.

«Если мы хотим разобраться, как разные страны отреагировали на распространение пандемии, и как она сказалась на здоровье населения, лучший способ — это посчитать избыточную смертность», — считает профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Леон (David Leon).

Эксперты предупреждают о серьезном занижении данных о случаях Covid-19 в домах престарелых, которые особенно уязвимы для вируса. «Лишь немногие страны систематически проверяют пациентов и сотрудников домов престарелых», — сетует научный сотрудник Центра политики и медицинской оценки при Лондонской школе экономики Аделина Комас-Эррера (Adelina Comas-Herrera).

Но даже более высокое число жертв пандемии, — которое предполагает статистика избыточной смертности, — может оказаться скромной оценкой. Из-за карантина могла снизиться смертность от других причин — в частности, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве, отмечает доцент кафедры демографии Пражского университета экономики Маркета Пехголдова (Markéta Pechholdová).