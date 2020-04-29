Бизнес бунтует: ИП требуют от завода «Горизонт» пойти навстречу и снизить аренду 10 29.04.2020, 11:39

2,517

Фото: onliner.by

Также предприниматели критикуют «поддержку для бизнеса» от Лукашенко.

Предприниматели, арендующие площади у завода "Горизонт", 29 апреля собираются на серьезный разговор с администрацией. Уже несколько лет в пустующих корпусах завода работают квест-румы, бильярдные, кафе, фотозоны, игровые пространства. Сегодня из-за пандемии коронавируса, колебаний курса рубля бизнес чувствует себя несладко, сообщает "Еврорадио".

"Почти два месяца мы пытаемся добиться действий со стороны нашего арендодателя — "Горизонт-Белинвест-Девелопер" — по поддержке нашей работы: снижения арендной ставки, отсрочки и/или рассрочки платежей, арендных каникул и так далее, — рассказывает владелец игрового пространства "Кувалда" индивидуальный предприниматель Юрий Алейник. — Вместо этого нам отключают электричество, полностью парализуя и без того фактически приостановленную по очевидным причинам деятельность".

5 апреля 35 арендаторов направили коллективные обращения в пять инстанций — от своего непосредственного арендодателя до администрации Лукашенко. Они просили об арендных и налоговых каникулах (не отсрочке!) на два месяца. Ответ пришел от "Горизонта" и из Мингорисполкома: "Изменение условий договора аренды возможно только по согласованию сторон этого договора, которыми являются ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" и арендаторы".

Также там говорилось об указе Александра Лукашенко №143 "О поддержке экономики", который вот-вот должен был выйти. Документ был подписан 24 апреля, спустя почти два месяца после первого выявленного случая COVID-19 в Беларуси.

Предприниматели ждали этого указа как манны небесной. Но оказалось, что все не так просто. Во-первых, местные органы власти только "вправе" помогать малому бизнесу. Нет четких обязанностей — нет и гарантий поддержки. Во-вторых, отсрочка платежей по налогам и аренде дается на полгода. Выплачивать их нужно будет в течение четвертого квартала. Далеко не все бизнесы к тому моменту наберут такие обороты, чтобы оплачивать свои счета за несколько месяцев.