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Геологи «нащупали пульс» дремлющего супервулкана

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  • 29.04.2020, 12:03
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Геологи «нащупали пульс» дремлющего супервулкана

В последний раз он извергался четыре миллиона лет назад.

Спящий супервулкан Альтиплано-Пуна, расположенный на стыке границ Боливии, Аргентины и Чили, питается изнутри скрытыми потоками горячей магмы. "Нащупать пульс" дремлющего вулкана удалось команде геологов из Университета Упсалы (Швеция), которые опубликовали результаты своего исследования в издании Scientific Reports (перевод - lenta.ua).

Речь идет о могущественном супервулкане, которые последний раз масштабно извергался примерно четыре миллиона лет назад. Извержение Альтиплано-Пуна было последним в цикле вулканической активности, который начался около десяти миллионов лет назад.

"Огромный кратер этого гиганта вмещает 500 тысяч кубических километров расплавленного вещества. Изучая вулкан, мы пытались понять, каким образом магма остается в расплавленном виде в течение миллионов лет", — рассказывают шведские исследователи, которые подвергли анализу образцы вулканического вещества, оказавшиеся на поверхности в результате недавних незначительных извержений Альтиплано-Пуна.

Анализ изотопного состава кислорода, который входит в состав магмы, показал, что супервулкан постоянно получает энергию из потоков магмы, которые поднимаются из самого центра планеты. Этот факт заставляет ученых пересмотреть оценки вероятности извержений супервулканов, которые могут приводить к грандиозным катастрофам.


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