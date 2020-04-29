Как деревня Языль стала очагом коронавируса: новые подробности от жителей 29.04.2020, 12:19

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Эпидемия бушует в Стародорожском районе Минской области.

Читатели и видеоблогеры сообщают новые подробности о вспышке коронавируса в деревне Языль Стародорожского района, пишет телеграм-канал "Баста".

"Несколько человек стали говорить лишь убедившись, что я выключил телефон и фотоаппарат. Они рассказали, что коронавирус в деревню принес мужчина, который приехал на похороны родственника около трех недель назад. Эта информация целиком совпала с тем, что сообщили источники в санэпидемстанции. По состоянию на 26 апреля в Стародорожском районе было подтверждено минимум тридцать пять случаев коронавирусной инфекции. Основной очаг – деревня Языль", - сообщает видеоблогер из Слуцка, который посетил деревню.

"В войсковой части 52957, расположенной в Стародорожском районе недалеко от деревни Языль, введен карантин. Есть заболевшие с диагнозом "пневмония", - пишет источник в войсковой части.

"Подозрение на коронавирус в деревне Языль – более, чем у 50 человек, а вот сколько именно заболело я не знаю. Провели дезинфекцию некоторых домов", - рассказал вчера еще один житель.

Ранее нам сообщали, что медики официально требуют от жителей Стародорожского района не ездить в Языль из-за вспышки коронавируса в деревне.

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