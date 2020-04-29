закрыть
29 апреля 2020, среда, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Как деревня Языль стала очагом коронавируса: новые подробности от жителей

  • 29.04.2020, 12:19
  • 2,151
Как деревня Языль стала очагом коронавируса: новые подробности от жителей

Эпидемия бушует в Стародорожском районе Минской области.

Читатели и видеоблогеры сообщают новые подробности о вспышке коронавируса в деревне Языль Стародорожского района, пишет телеграм-канал "Баста".

"Несколько человек стали говорить лишь убедившись, что я выключил телефон и фотоаппарат. Они рассказали, что коронавирус в деревню принес мужчина, который приехал на похороны родственника около трех недель назад. Эта информация целиком совпала с тем, что сообщили источники в санэпидемстанции. По состоянию на 26 апреля в Стародорожском районе было подтверждено минимум тридцать пять случаев коронавирусной инфекции. Основной очаг – деревня Языль", - сообщает видеоблогер из Слуцка, который посетил деревню.

"В войсковой части 52957, расположенной в Стародорожском районе недалеко от деревни Языль, введен карантин. Есть заболевшие с диагнозом "пневмония", - пишет источник в войсковой части.

"Подозрение на коронавирус в деревне Языль – более, чем у 50 человек, а вот сколько именно заболело я не знаю. Провели дезинфекцию некоторых домов", - рассказал вчера еще один житель.

Ранее нам сообщали, что медики официально требуют от жителей Стародорожского района не ездить в Языль из-за вспышки коронавируса в деревне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова