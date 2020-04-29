закрыть
29 апреля 2020, среда, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

От коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну

3
  • 29.04.2020, 12:21
  • 1,398
От коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну
ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек.

Число американцев, умерших от Covid-19, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме, сообщает BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 тысяч человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек - это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова