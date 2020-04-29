От коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну 3 29.04.2020, 12:21

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ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек.

Число американцев, умерших от Covid-19, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме, сообщает BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 тысяч человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек - это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.