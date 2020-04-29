The Guardian: Врачи развеяли стереотипы о COVID-19 2 29.04.2020, 12:34

5,784

За время пандемии специалисты собрали новые данные об опасной инфекции.

За несколько месяцев пандемии опасный коронавирус уже успел обрасти мифами. Например, что маска не защищает от заражения, вирус постоянно мутирует в более опасные штаммы, а болеют только пожилые люди.

Издание The Guardian (перевод - unian.net) рассмотрело и попыталось развеять шесть самых распространенных мифов о COVID-19. Однако, британский таблоид предостерегает, что исследование опасного патогена продолжается. И данные о нем могут изменяться.

Миф первый: Маска не защищает от коронавируса

The Guardian признает: такая защита не дает "железную" гарантию, что тот, кто его носит, точно не заболеет. Наконец, вирусы могут передаваться через глаза. А их крошечные частички, которые называют аэрозолями, могут пройти сквозь маску. Однако, она все равно эффективно сдерживает капельки, которые остаются главным способом передачи коронавируса. По некоторым исследованиям, одетая маска повышает уровень защиты в пять раз по сравнению с ситуацией, когда она не одета (хотя другие исследования говорят и о более низких уровнях эффективности).

Однако, в случае близкого контакта с зараженным человеком маска сокращает шансы передачи болезни. В свою очередь, если маску наденет сам больной, он тоже сократит угрозу для других. Поэтому такая защита необходима для медицинского персонала, который ухаживает за пациентами, а также рекомендована для семей, которые ухаживают за больными родными. На самом деле лучше, чтобы и пациент, и тот, кто присматривает за ним, носили маски.

Второй миф: Коронавирус мутирует в более смертельные штаммы

Все вирусы так или иначе мутируют со временем. И SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, не исключение. То, на сколько распространены различные штаммы одного и того же вируса, зависит от естественного отбора. Версии, которые быстрее проникают и размножаются в теле хозяина, будут наиболее "успешными". Но это не означает, что такие штаммы самые опасные для людей. Потому что те варианты вируса, которые быстро выводят из строя или убивают своих жертв, теряют способность распространяться.

Генетические анализы 103 образцов коронавируса, собранных в Ухане и других городах Китая, показали, что на раннем этапе возникли два штамма, которые условно называют L и S. Первый из них оказался более распространенным (70% образцов были заражены им). Но S-штамм - это его наследственная версия. Ученые, которые провели исследования, сделали вывод, что L-штамм более "агрессивный". Он, вероятно, передается легче и размножается быстрее. Однако, на данном этапе делать такие выводы рано. Ведь пока не были проведены прямые сравнения, которые подтвердили, что какая-то версия коронавируса быстрее передается и вызывает более тяжелые симптомы.

Третий миф: COVID-19 не более опасен, чем сезонный грипп

Много людей, которые заражаются коронавирусом, действительно страдают от симптомов, похожих на те, которые возникают при гриппе. Но общий профиль болезни включительно с уровнем смертности говорит, что новый коронавирус опаснее. В начале эпидемий ранние оценки смертности часто преувеличены. Поскольку легкие случаи заболевания часто пропускают мимо внимания.

Но эксперт ВОЗ Брюс Айлворд, который возглавлял международную миссию в Китае и занимался исследованием вируса и реакцией страны на него, говорит, что в случае COVID-19 эта закономерность не работает. Имеющиеся доказательства говорят, что предварительные оценки не были вершиной айсберга. При условии увеличения тестирования, нынешние прогнозы смертности на уровне 1% могут подтвердиться.

А это делает COVID-19 в 10 раз более смертельным, чем сезонный грипп, который ежегодно убивает 290-650 тысяч людей во всем мире.

Четвертый миф: Коронавирус убивает только старших, поэтому молодежь может расслабиться

Большинство людей молодого возраста без осложнений со здоровьем вряд ли станут тяжело больными. Но коронавирус все равно имеет высокие шансы вызывать более тяжелые симптомы, чем сезонный грипп. Кроме людей старшего возраста есть и другие группы риска. Например, медики, которые чаще других контактируют с коронавирусом.

Поэтому очень важно, чтобы молодежь придерживалась условий карантина ради защиты потенциально уязвимых групп населения.

Пятый миф: Нужно быть рядом с зараженным человеком 10 минут, чтобы подхватить коронавирус

В случае гриппа инструкции некоторых больниц утверждают, что нужно находиться в течение 10 минут на расстоянии меньше двух метров от человека, который чихает или кашляет, чтобы заразиться. Однако, заражение может произойти и за более короткий срок. А вирус можно подхватить даже при контакте с зараженной поверхностью, хотя это менее вероятный маршрут передачи.

Шестой миф: Вакцина будет готова через несколько месяцев

Ученые очень быстро начали работать над разработкой вакцины от коронавируса. В этом очень помогла быстрая публикация генетических закономерностей, которые обнаружили китайские ученые. Работа над вакциной продолжается непрерывно. И сейчас несколько команд уже начали испытывать свои препараты на животных.

Однако, прежде чем вакцина попадет в массовое производство, придется провести широкие и исчерпывающие исследования. Разработчикам нужно выявить даже самые редкие побочные действия. Поэтому если вакцины появятся в продаже через год, это будет очень быстро.