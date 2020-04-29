Пациентка онкодиспансера: Нужна срочная операция, но меня выписывают

Пациентка онкодиспансера: Нужна срочная операция, но меня выписывают8
- 29.04.2020, 12:36
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Минский городской клинический онкологический диспансер перепрофилируют «под коронавирус».
29 апреля пациенты Минского городского клинического онкологического диспансера и их родственники сообщили, что их срочно выписывают. Даже тех, кому была назначена на операция на сегодня, передает «Радыё Свабода».
«Мы госпитализированы в онкологии в 1-й больнице. Тут поступило распоряжение из Министерства здравоохранения, чтобы нас всех выписали. Мне некогда ждать, операция нужна срочно, рак же, но нас выписывают, потому что отдают корпус под коронавирус», - рассказывает одна из пациенток со слезами.
Женщина совсем недавно узнала про свой онкологический диагноз. Эта операция должна спасти ее жизнь.
«Я молодая, операция у меня тяжелая, все быстро распространяется, я ничего не знала об этом, и теперь такая неуверенность», - плачет женщина.
По словам пациентов, им дадут направление в Боровлянский РНПЦ онкологии.
«Но вы же понимаете, какие там очереди, и при онкологии это имеет такое значение, - объясняет женщина. - Врачи здесь очень добры, очень заботятся о нас, но они же подневольные люди».
Главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович отказался комментировать эту ситуацию.
Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения пообещала ответить на официальный запрос.
Журналисты направили в пресс-службу Министерства здравоохранения официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на следующие вопросы:
1. В связи с чем и на какое время будет перепрофилирован Минский городской клинический онкологический диспансер?
2. Почему это происходит так срочно?
3. Как будет организована медицинская помощь онкобольным в Минске?
4. Сколько пациентов и в каком режиме может обслуживать в таких условиях Боровлянский РНПЦ онкологии?