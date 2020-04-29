закрыть
29 апреля 2020, среда, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Пациентка онкодиспансера: Нужна срочная операция, но меня выписывают

8
  • 29.04.2020, 12:36
  • 3,575
Пациентка онкодиспансера: Нужна срочная операция, но меня выписывают
Фото: pantanassa.by

Минский городской клинический онкологический диспансер перепрофилируют «под коронавирус».

29 апреля пациенты Минского городского клинического онкологического диспансера и их родственники сообщили, что их срочно выписывают. Даже тех, кому была назначена на операция на сегодня, передает «Радыё Свабода».

«Мы госпитализированы в онкологии в 1-й больнице. Тут поступило распоряжение из Министерства здравоохранения, чтобы нас всех выписали. Мне некогда ждать, операция нужна срочно, рак же, но нас выписывают, потому что отдают корпус под коронавирус», - рассказывает одна из пациенток со слезами.

Женщина совсем недавно узнала про свой онкологический диагноз. Эта операция должна спасти ее жизнь.

«Я молодая, операция у меня тяжелая, все быстро распространяется, я ничего не знала об этом, и теперь такая неуверенность», - плачет женщина.

По словам пациентов, им дадут направление в Боровлянский РНПЦ онкологии.

«Но вы же понимаете, какие там очереди, и при онкологии это имеет такое значение, - объясняет женщина. - Врачи здесь очень добры, очень заботятся о нас, но они же подневольные люди».

Главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович отказался комментировать эту ситуацию.

Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения пообещала ответить на официальный запрос.

Журналисты направили в пресс-службу Министерства здравоохранения официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на следующие вопросы:

1. В связи с чем и на какое время будет перепрофилирован Минский городской клинический онкологический диспансер?

2. Почему это происходит так срочно?

3. Как будет организована медицинская помощь онкобольным в Минске?

4. Сколько пациентов и в каком режиме может обслуживать в таких условиях Боровлянский РНПЦ онкологии?


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова