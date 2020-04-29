Израиль празднует свой 72-й День Независимости 29.04.2020, 12:38

В этом году в связи с пандемией коронавируса все массовые торжества и гуляния пришлось отменить.

Празднования 72-го Дня Независимости Израиля начались вечером вторника 28 апреля (5 числа месяца Ияра по еврейскому календарю): на Горе Герцля в Иерусалиме подняли государственный флаг, приспущенный в честь Дня памяти памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, и у могилы основателя сионистского движения зажгли двенадцать факелов в память о двенадцати коленах Израилевых, сообщает МИД Израиля.

14 мая 1948 года, с истечением срока британского мандата, руководство еврейского ишува провозгласило создание Государства Израиль. После двухтысячелетнего перерыва еврейская национальная независимость была восстановлена.

День Независимости традиционно является днем массового отдыха, народных гуляний, пикников на открытом воздухе и семейных торжеств. В этот день израильский народ празднует возрождение своей государственности на земле своей древней Родины - там, где четыре тысячи лет назад началась еврейская история, религия и культура, и где все это время сохранялось еврейское присутствие.

С момента своего создания Израиль открыл свои двери для иммиграции евреев и членов их семей изо всех стран мира, обеспечил равенство прав и свободу вероисповедования неевреям и неуклонно придерживается демократических ценностей, провозглашенных в Декларации Независимости.

К сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавируса все массовые торжества и гуляния пришлось отменить, а израильтяне будут отмечать праздник у себя дома. Тем не менее, основные церемонии Дня Независимости пройдут по расписанию, пусть и в ограниченном формате.