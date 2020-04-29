«Движение против Островецкой АЭС»: Литва получит ядерную катастрофу у своих границ 4 29.04.2020, 12:48

1,540

Литовская организация рассчитывает на поддержку европейских демократов в борьбе с БелАЭС.

Литовское «Движение против Островецкой АЭС» заявило о необходимости реального диалога о безопасности Островецкой АЭС, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. Движение опасается, что вопрос Островецкой АЭС в белорусско-литовских отношениях отойдет на второй план, чтобы не мешать интересам бизнеса и другого взаимодействия.

«Реальный диалог по жизненно важной для Литвы проблеме необходим. Но похоже, что возникает желание сделать проблему Островецкой АЭС вторичной, чтобы она не мешала интересам бизнеса, тогда как задача Литвы — спасение жизней и приоритет интересов нации перед временными выгодами», — заявили в организации. Движение рассчитывает на поддержку европейских демократов в борьбе с Островецкой АЭС.

Движение предостерегло от маргинализации вопроса Островецкой АЭС в средствах массовой информации. «Не нужно уменьшать угрозу. Сейчас Лукашенко маргинализирует угрозу коронавируса для населения своей страны. Мы должны помнить об ответственности тех, кто поддерживает Островецкую АЭС, за последствия, если Литва получит ядерную катастрофу у своих границ», — отмечают члены движения.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа поднял вопрос о небезопасности Островецкой АЭС, в частности, о ее расположении в непосредственной близости к литовской границе. Позже во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа призвал не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.