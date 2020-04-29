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Потрясения в «пасмурной Лумумбе»

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 29.04.2020, 13:09
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Потрясения в «пасмурной Лумумбе»

Чем дальше власти будут погружать Россию в зазеркалье, тем быстрее наступит перелом в сознании.

Вратарь самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов посмел произнести вслух то, о чем сейчас на каждом углу говорит большинство россиян.

Критиковал Путина, власть, полицию за их действия и, главное, бездействия во время пандемии! Ужас! За что сразу же и был показательно наказан… собственным клубом.

Команда, мол, частично спонсируется из областного бюджета, а значит, и футболист получает оттуда деньги. То есть, и на него распространяется логика путинского крепостного права, по которой живут все подневольные российские бюджетники.

Зарплату «от государства» получаешь (да еще и на «путинских каникулах») — лишаешься даже теоретических конституционных прав в части публичного выражения личного отношения к этому государству. Более того, должен еще всячески демонстрировать ему лояльность. А если попросит — оказывать за те же деньги «допуслуги», в том числе деликатного, с точки зрения формального соблюдения законодательства, характера.

Короче, дорогие россияне, мотайте на ус. Помалкивайте, «не расшатывайте ситуацию» и не используйте недовольство граждан во время пандемии «для борьбы против нашей страны», как на днях предупредил первый замглавы думской фракции ЕР Андрей Исаев.

А то можем и оштрафовать, лишить премии, срезать поставки, уволить с работы, не продлить контракт, создать проблемы, завести дело об оскорблении чувств верующих в Путина. Или вообще изгнать из нашего благословенного «рая».

Депутат от ЕР Николай Валуев уже предложил Фролову отправиться в «солнечную Лумумбу» , где он сможет жить свободной жизнью.

С Валуевым и прочими холуями, вроде певца Маршала или балерины Волочковой, которые ранее отметились подобными высказываниями (кому не нравится Путин — уезжайте из России), все ясно.

То-то и показательно на их фоне, что появляются все новые, в том числе спортсмены, которые не боятся высказывать открыто своего мнения о некомпетентности и неадекватности власти.

То с нелестной оценкой политики Путина выступит звезда НХЛ Артемий Панарин. То вратарь московского футбольного «Спартака» Артем Ребров заявит о назревшей необходимости политических перемен в России.

Особенно тревожно для власти то, что все чаще это делают успешные и известные люди, далекие от политики.

Что их больше не останавливает даже то, что такие слова могут неблагоприятным образом отразиться на их карьере или финансах.

В этом смысле заявление Фролова, безусловно, не только более жесткое, чем у Реброва, но и более смелое, чем у Панарина. Последний хотя бы далеко от горячо любящей его родины. Играет за «Нью-Йорк Рейнджерс».

К слову, известный конфликт между Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым возник как раз из-за того, что пропагандист, получающий от государства все, попытался было оспорить право футбольного эксперта публично критиковать действия власти во время пандемии. За что и огреб по полной, превратившись из «соловьиного помета» и «вечернего мудозвона» в «гадкую карлицу» и «педерастическую обезьяну». А взбесился Уткин так потому, что в свое время его отлучили от профессии комментатора именно владельцы госканалов, а теперь он от этого государства не зависит и поэтому считает себя абсолютно свободным.

В любом случае, чем дальше власти будут погружать Россию в зазеркалье, которое сегодня в очередной раз было явлено Путиным, чем стремительнее она будет превращаться в «пасмурную Лумумбу», тем больше станет появляться новых панариных, кафельниковых, фроловых и все меньше оставаться овечкиных, родниных и валуевых.

И может, наконец, и большинство россиян осознают, что они тоже не крепостные.

Telegram-канал «СерпомПо»


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