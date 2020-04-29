«Отсутствие церковных наград у священника Геннадия Бутько говорит о многом» 3 29.04.2020, 13:16

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Геннадий Бутько

Коллеги называют умершего от коронавируса священника одним из лучших в Минской епархии.

Иерей православной церкви отец Александр Шрамко в «Фейсбуке» прокомментировал смерть от коронавируса священника минского Петро-Павловского собора Геннадия Бутько.

«Умер один из лучших священников Минской епархии Геннадий Бутько. Причина смерти - пневмония, вызванная COVID-19. С 14 апреля находился на искусственной вентиляции легких в искусственной коме в 6-й больнице Минска. В последние дни для него активно искали плазму крови. Нашли, но, к сожалению, не успели применить.

Служил он в Петропавловском соборе г. Минска. В сане с 2003г. В этом году должно было исполниться 57 лет.

Лично у меня с ним были добрые контакты и вообще много общего. Отсутствие церковных наград говорит о многом», — написал Александр Шрамко.