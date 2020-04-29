В Нидерландах фермеры оставили послания на цветочных полях

В Нидерландах фермеры оставили послания на цветочных полях2
- 29.04.2020, 13:29
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В этом году туристы не могут увидеть, как цветут тюльпаны вживую.
В Нидерландах из-за пандемии коронавируса и карантина туристы не смогут в этом году посетить поля с тюльпанами. Но местные фермеры придумали, как их поддержать, и начали выкладывать из цветов специальные послания, сообщает hromadske.ua.
Флористы создают на полях различные надписи, например, «Увидимся в следующем году», или «Оставайся сильным» и рисунки.
Работники ферм надеются, что таким образом им удастся поднять настроение всем, кто вынужден сидеть дома.