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В Нидерландах фермеры оставили послания на цветочных полях

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  • 29.04.2020, 13:29
  • 1,508
В Нидерландах фермеры оставили послания на цветочных полях

В этом году туристы не могут увидеть, как цветут тюльпаны вживую.

В Нидерландах из-за пандемии коронавируса и карантина туристы не смогут в этом году посетить поля с тюльпанами. Но местные фермеры придумали, как их поддержать, и начали выкладывать из цветов специальные послания, сообщает hromadske.ua.

Флористы создают на полях различные надписи, например, «Увидимся в следующем году», или «Оставайся сильным» и рисунки.

Работники ферм надеются, что таким образом им удастся поднять настроение всем, кто вынужден сидеть дома.


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