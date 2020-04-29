Коронавирусом заразились курсанты минской Военной академии, которые участвуют в параде

Коронавирусом заразились курсанты минской Военной академии, которые участвуют в параде6
- 29.04.2020, 13:33
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Инфицированные есть и среди офицеров.
Об этом Telegram-каналу «ЧП. Коронавирус Беларусь» сообщил курсант Военной академии:
- Сегодня курсантам ВАРБ отменили занятия, и закрыли всех в казарме: по предварительным данным кто-то заражен из курсантов . Поэтому все факультеты закрыты в казарме, максимум на курилку можно сходить... Больше никуда ! Но в параде мы все равно участвуем!
Telegram-канал NEXTA подтверждает эту информацию. Родители курсантов сообщили, что в академии в экстренном порядке отменили все занятия, а в казармах прямо сейчас проводится дезинфекция.
Самим курсантам ничего не объясняют, но известно о том, что как среди учащихся, так и среди офицеров выявлено большое количество заражений. В военном параде также должна была участвовать целая коробка офицеров из Военной академии, однако теперь проведение самого парада находится под большим вопросом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что среди участвующих в репетициях парада военных обнаружен коронавирус.