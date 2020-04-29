Госпитализирован католический епископ Антоний Демьянко 29.04.2020, 13:51

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Антоний Демьянко

Фото: catholic.by

Курия Пинской епархии просит молиться за иерарха.

Пинский бискуп Антоний Демьянко недавно был госпитализирован с проблемами с сердцем, cообщает catholic.by.

Медицинское обследование показало, что проблемы со здоровьем епископа не связаны с коронавирусом.

«Курия Пинской епархии призывает верующих молиться за скорейшее выздоровление епископа Антония Демьянки. Иерарх благодарит всех людей доброй воли за их молитвы, поддержку и надеется на скорейшее возвращение к дальнейшему исполнению своих пастырских обязанностей», - заявил канцлер Пинской епархии Андрей Рылько.