Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в €1 миллиард 29.04.2020, 14:15

Саулюс Сквернялис

Политик обсудил подготовленный пакет социальных мер с представителями профсоюзов.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду сообщил, что подготовлен дополнительный пакет социальных мер на сумму почти 1 млрд евро, который должен помочь жителям и работодателям быстрее восстановиться после карантина. Сегодня его обсудят на заседании правительства, пишет delfi.lt.

На странице в Facebook Сквернялис сообщил, что сегодня состоялась встреча с представителями профсоюзов. На ней обсудили подготовленный пакет.

«Это почти 1 млрд евро. С помощью разных средств мы планируем оказать помощь 1,4 млн жителей. Цель – сохранить максимум людей на рынке труда. Сохранение рабочих мест и создание новых - вот что главное. Мы это понимаем и идем этим путем», – пишет Сквернялис.

Он упомянул, что предпримут: субсидии зарплат, поддержка при трудоустройстве, помощь самозанятым.

«Первое и самое значимое средство – полгода будут выплачивать субсидии в размере 50% зарплат работников, возвращающихся после простоя и до этого не получавших зарплату. В первые два месяца будут компенсировать зарплату полностью (до минимальной). Постепенно помощь будет уменьшаться.

Планируем, что эта мера достигнет 210 000 работников. На это пойдет 380 млн евро.

Вторая часть пакета направлена на возвращение на рынок труда людей, которые лишились работы. Будем выплачивать субсидии при трудоустройстве, помогать с переквалификацией. В два раза увеличат выплаты на профессиональное обучение. Меняется режим поддержки подмастерьев, будут больше компенсировать зарплаты, привлекать больше учащихся. На это выделять больше 10 млн евро.

Еще одна весть – самозанятые получат возможность учреждать рабочие места, особенно в регионах. Предприимчивые люди смогут воспользоваться местными инициативами в сфере занятости без необходимой гарантии в 50%, а инвалиды трудоспособного возраста смогут участвовать в поддержке самостоятельной занятости. На это выделено 5,6 млн евро.

Людям, которые лишились работы – а их может быть около 200 000 – мы будем стараться обеспечить хотя бы минимальные доходы и помощь. Им полгода будут платить по 200 евро. На это выделено 265 млн евро.

Почти 910 000 пенсионеров, вдов и сирот, лиц, которые лишились кормильца, а также получателей разных компенсаций за работу в особых условиях и пособий, получат однократное пособие в размере 200 евро. Обычно это люди из группы риска, которые должны будут жить с разными ограничениями до окончания карантина, поэтому мы хотим им помочь. На это пойдет 182 млн евро.

При начислении социальной помощи временно не будут оценивать имущество просителей. При оценке доходов малоимущих семей будут учитывать лишь доходы за последние 3 месяца, чтобы больше людей получили больше "детских" денег.

Мы также сократим срок ожидания социального жилья, а муниципалитеты, если не предоставят людям жилье в положенный срок, должны будут платить им компенсации на аренду по рыночным ценам, минимальная выплата на такую компенсацию составляет 32 евро на члена семьи.

И в конце: мы понимаем, в каком положении находятся люди, у которых по разным причинам снизились доходы, которые лишились возможности работать, поэтому не оставим их на произвол судьбы. Очевидно, что только работая вместе, помогая людям приспособиться к новым реальностям жизни мы сможем встать на ноги и преодолеть вызванный пандемией кризис», – сообщил премьер.