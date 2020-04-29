Новый город в Гомельской области стал очагом коронавируса 29.04.2020, 14:18

Фото: Vetka.by

Инфекцию обнаружили в учебных заведениях райцентра.

В учебных заведениях города Ветка Гомельской области – новые очаги коронавируса. Занятия отменены, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Отменены занятия в средней школе №1 и в гимназии города Ветка Гомельской области. Родителям учеников из обоих учреждений в группах в Вайбере классные руководители сообщили, что "занятий с 29 апреля не будет, задания домашние будут размещены на сайтах учреждений. Сказали, что обстоятельства объяснят позже", - пишет читатель.

"Зараженные Covid-19 есть среди сотрудников школы и гимназии в Ветке, поэтому учеников перевели на дистанционное обучение", - сообщил источник в райисполкоме.

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