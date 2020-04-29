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Газовый бунт в России

  • 29.04.2020, 14:23
Газовый бунт в России

Подробности о выступлении рабочих на одном из ключевых месторождений«Силы Сибири».

Якутия, Ленский улус, уникальное — это не эпитет, а строгая оценка запасов — Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение Газпрома. Ресурсная база газопровода «Сила Сибири», а также, в перспективе, нефтепровода ВСТО. Здесь трудятся 10500 вахтовиков, и здесь — вспышка COVID-19. 27 апреля рабочие вышли на стихийный митинг. Видео прислали в редакцию «Новой газеты».

Хмурая тысячная толпа, лишь единицы в масках. Пара самых громких голосов:

— Ни *** [чего] здесь нету, ни карантина, ни ***[чего]. В столовой — в свинарнике живем, мы чё, свиньи? Жрем *** [черт] знает что. Мы не свиньи! Будем звонить президенту, *** [прочим официальным лицам]. Где объяснения? Почему я сейчас заболею – и все заболеем? Согнали всех в общаги! Всякую заразу… Где карантин? Где маски? Где *** [все остальное]?

Поднимается гул — на крыльцо выходит кто-то из администрации. Ему орут:

— Комбикормом кормят! Где начальство? Зовите начальство, будем разговаривать! Представителя давайте сюда! У нас нет изоляции, предоставьте нам тогда все!

Внушительного вида административное лицо рассказывает, что вопрос обсуждают с директором.

— Раньше надо было! Месяц обсуждаете уже!

Голос за кадром:

— Общагу поднимут с фундаментом вместе.

Все как в художественном кино о быте сибирских приисков и пролетариата европейской России начала прошлого века.

Сами рабочие характеризуют свои действия как бунт. Главное требование — вывезти их с месторождения.

В ответ от представителя администрации они слышат, что «все стали заложниками ситуации».

На месторождении — 34 вахтовых поселка, по сводкам на 17 часов 28 апреля 56 вахтовиков находятся в больницах Якутии, еще 39 вывезено на лечение в Ноябрьск (Ямал).

По данным республиканских властей, несколько первых случаев коронавируса у рабочих Чаянды выявлены в первой декаде апреля (родственники вахтовиков из Ленска говорят, что первые заболевшие появились в марте).

11 апреля глава Якутии Айсен Николаев обратился к главе Газпрома Алексею Миллеру, а также к дальневосточному полпреду президента Юрию Трутневу и главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, и именно по представлению региональной власти Газпром создал оперативный штаб для принятия мер по локализации возможного очага заражения.

Оператор бурения на газонефтеконденсатной разведочной станции на Чаяндинском газовом месторождении. Фото: РИА Новости

14 апреля в обсерватор Чаянды поместили 59 контактных лиц, в изоляторе находилось 28 человек с признаками ОРВИ. 17 апреля Николаев указом ввел на месторождении карантин. 20 апреля сюда прибыли медики из Ноябрьска и Санкт-Петербурга. Также власти сообщают, что здесь работают сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и якутского Минздрава.

Решено лечить на месте (развернуты мобильные лечебные учреждения), но тяжелых отправлять на Ямал (где основная база добытчиков) — по договоренности с Газпромом и администрацией округа.

Тотальное тестирование 10,5 тыс. сотрудников проведено «Согазом» по требованию руководства республики — это всякий раз Якутском подчеркивается, что, видимо, должно отражать истинное соотношение отзывчивости и сердоболия крупного госбизнеса и местной власти.

28 апреля Николаев сообщил:

— Результаты тотального тестирования мы пока не получили, но отрывочные данные, поступающие к нам из структур Газпрома, говорят, что количество больных очень значительное.

По нашему требованию Газпром должен принять новое решение в части разворачивания лечебных сил именно на самом месторождении, а также вывоза людей — так как ряд подрядных организаций, закончивших работу, не могут выехать, потому что разделение на больных и не больных не завершено, не завершена подготовка обсерваторов на местах выезда этих людей, не определены лечебные учреждения за пределами республики, где больные будут лечиться.

Вместе с тем тяжелые больные с месторождения проходят лечение и на Ямале, и в Якутии. У нас 50 с лишним человек с Чаяндинского месторождения лечатся в больницах Ленска и Якутска, состояние некоторых из них оценивается как достаточно тяжелое.

Вахтовики распространили обращение к гражданам РФ, что их незаконно удерживают с 15 апреля. Работы на объектах в связи с возникшим очагом заболеваемости остановлены, а рабочих «содержат в качестве подозреваемых на заболевание». Неизвестность и дезинформирование, пишут вахтовики, привели к дестабилизации обстановки. Тестирование прошло 22 апреля, результаты задерживают по неизвестным причинам, планируют повторное тестирование.

Фото: gazprom.ru/projects/chayandinskoye/

«Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет.

Предпринимаемые местным начальством меры по изоляции подозреваемых ни к чему не приводят. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно.

Мы едим с общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе может привести к непоправимым последствиям. Мы призываем к гражданской ответственности те службы и общественные учреждения, которые призваны заботиться о людях, о благосостоянии страны».

«Новая» направила в Газпром запрос о комментарии к этому обращению его сотрудников и о плане его дальнейших действий в Чаянде — и не только в условиях пандемии, но и за ее горизонтом.

У нас нет оснований доверять словам о «комбикорме» и столовой как свинарнике в буквальном смысле, но очевидно, что люди не довольны. А эти люди собственно и кормят всю Россию. И, на наш взгляд, их требования человеческого к себе отношения должны быть удовлетворены.

Вечером во вторник власти Якутии сообщили о договоренности с Газпромом: вахтовиков с Чаянды начнут вывозить в ближайшие дни. Николаев: «Газпром» готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные — в инфекционные больницы». По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой 30 апреля МЧС начнет разворачивать на месторождении мобильный госпиталь.


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