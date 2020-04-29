Власти арестовали имущество активистов «Народнай Грамады» 2 29.04.2020, 14:24

Фото: «Радыё Свабода»

На Александра Абрамовича и Людмилу Завадскую оказывается давление за участие в акциях в защиту независимости.

Сайту Сharter97.org стало об аресте имущества активистов «Народнай Грамады» из Борисова Александра Абрамовича и его супруги Людмилы Завадской. Власти оказывают давление на активистов из-за участия в декабрьской акции протеста в защиту независимости Беларуси.

23 апреля квартире Александра Абрамовича судебные приставы арестовали два мобильных телефона, оценив их в 305 рублей. На следующий день в молодеченскую квартиру, где проживает Людмила Завадская, вломились три милиционера и два судебных пристава. У активистки попытались арестовать ноутбук. Людмиле Завадской стало плохо и она потеряла сознание.

Деньги за арестованное имущество хотят взыскать в счет неоплаченного штрафа за участие в акции.

Напомним, в декабре 2019 года в Минске прошли сразу несколько акций в защиту независимости Беларуси. Тогда белорусы выступили против углубления так называемой интеграции с Россией.