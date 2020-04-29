Еврокомиссия: Эпидемия COVID-19 сильно повлияет на Беларусь 11 29.04.2020, 14:27

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Из-за непринятия властями мер количество больных растет экспоненциально.

В Европейской комиссии обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси.

По словам заместителя генерального директора департамента Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарины Матерновой, «Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как, например, Грузия, которая отреагировала очень быстро», пишет naviny.by.

29 апреля в ходе онлайн-брифинга она заявила, что «экспоненциальный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое».