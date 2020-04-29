Польша открывает гостиницы, торговые центры и детсады 4 29.04.2020, 14:37

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Фото: charter97.org / Иван Межуй

Но не полностью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF 24.

"С 6 мая мы дадим возможность возобновить работу яслям и детсадам... С 4 мая могут открыться гостиницы и торговые центры", - рассказал премьер.

Кроме того, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки.

Решение об открытии яслей и детсадов оставляют на усмотрение их учредителей, если заведения смогут выполнять критерии, определенные в методических рекомендациях Министерства здравоохранения. Средствами дезинфекции их обещают обеспечить.

Премьер добавил, что, несмотря на ослабление ограничений, меры безопасности остаются актуальными.

"Мы открываем экономику, но мы не должны ни на йоту ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - подчеркнул он.

В торговых центрах будут введены ограничения: 1 человек на 15 метров квадратных.

В торговых центрах будут работать только магазины. Развлечения, кафе и рестораны – нет.

Рестораны и бары при отелях будут закрыты.

Обязательство сохранять дистанцию 2 метра от других людей остается. Закрывать нос и рот – тоже.

От 6 мая могут быть открыты детские сады. Окончательное решение принимают городские власти. Размеры групп будут ограничены.