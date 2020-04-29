Израильский президент оцифровал свою внешность и теперь с ним можно сделать селфи 1 29.04.2020, 14:38

Реувен Ривлин

Для этого достаточно отсканировать QR-код.

Президент Израиля Реувен Ривлин оцифровал свою внешность и в дополненной реальности обратился к нации в честь Дня независимости. Чтобы посмотреть на его выступление, нужно перейти по этой ссылке и отсканировать QR-код на мобильном телефоне. После этого в комнате появится виртуальный Реувен Ривлин и поздравит с праздником, пишет «Медуза».

В конце выступления президент Израиля предложит сделать селфи: «Знаете что? А давайте-ка селфанемся. Только у меня камеры с собой нет, так что вы за главного. Только не забудьте улыбнуться».