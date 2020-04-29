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Денис Юркевич: Зачем Лукашенко умышленно заражает людей?

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  • 29.04.2020, 14:52
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Денис Юркевич: Зачем Лукашенко умышленно заражает людей?

Диктатору никогда не простят этих смертей.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Денис Юркевич рассказал пресс-службе кампании, как защищает себя во время пандемии и рассказал, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы:

- Критическая ситуация с коронавирусом складывается потому, что, по большому счету, у нас нет власти. Положение дел с заразой у нас катастрофическое. Я уже сам не выхожу из дома, потому что просто опасаюсь за жизнь. Белорусы ведь остались беззащитными перед Covid-2019. Государство никаких мер не принимает по сдерживанию инфекции. Потому я если и выхожу куда-то, то обязательно в маске и с антисептиком.

После всего того, что натворили эти государственные преступники, белорусам надо решительно действовать. Придет время и нужно будет выходить на Площадь. Только так, другого выхода у нас нет. Понятно, что это должно быть не сейчас, а после того, как эпидемия пойдет на спад.

Я расцениваю нынешнюю ситуацию никак иначе, чем самый настоящий геноцид белорусского народа. Много раз задавал себе вопрос: «Зачем умышленно и стремительно заражать людей?». Порой приходил даже к такой мысли, что Лукашенко хочет зачистить земли Беларуси для китайцев или каких-то других своих друзей.

Я вижу, что даже те родители, которые отказались вести своих детей в школы – они уже выразили бойкот тому, кто именует себя властью. И уже сейчас этот бойкот могут поддержать все остальные. Достаточно не посещать заправки «Белнефтехим», игнорировать лукашенковские парады, праздники, субботники, идиотские приказы руководства. Именно так все и будет.

Ситуация будет ухудшаться. Что тут говорить, когда каждый день приходит новая информация об очагах инфекции в школах и детских садах, на заводах и предприятиях? Что эти деятели сделали для улучшения ситуации? Нас просто уничтожают как народ.

Внушает оптимизм то, что народ у нас не глупый, люди все знают и понимают. У нас за 26 лет такой инстинкт самосохранения выработался, что многие позавидуют. Да, есть отдельная категория тех, кто толпится в храмах или ходит на шашлыки в места общего отдыха, но поверьте, таких меньшинство.

Лукашенко хочет «выборы» в августе провести. Но знаете, после такого плевка народу в лицо, когда диктатор угробил десятки невинных жизней, ему уже никакой спецназ не поможет. Люди никогда не простят ему сотни смертей.


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