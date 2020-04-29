Наталья Радина: Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым

Наталья Радина: Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым7
- 29.04.2020, 15:02
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С этой подлой властью надо бороться с помощью правды.
Главный редактор Charter97.org Наталья Радина обратилась к белорусам:
«Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым.
Сотни новых могил обнаружили журналисты на кладбищах разных белорусский городов в Радуницу. Поскольку были обследованы далеко не все населённые пункты, не исключено, что таких могил - тысячи. Общая дата захоронений - 20-е числа апреля. Как раз тогда, когда даже лживая официальная статистика не смогла скрыть, что люди стали массово умирать от коронавируса. Только в реальности умерло как минимум в 10 раз больше человек, чем заявляет пропаганда.
Одновременно поступает информация, что милиция и спецслужбы запугивают родственников жертв эпидемии, запрещая им передавать информацию независимым СМИ.
Такие требования - абсолютно незаконны и антиконституционны и никакой ответственности за то, что человек рассказал СМИ о смерти и диагнозе своего родственника, ни в одном кодексе не предусмотрено.
Не молчите. Этим вы спасёте жизни многих и многих людей. Фиксируйте фамилии и должности подонков, которые пытаются вас запугать. Они пригодятся для будущих судов.
Я точно знаю, что с этой подлой властью надо бороться с помощью правды», - написала журналистка в «Фейсбуке».