закрыть
29 апреля 2020, среда, 15:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Наталья Радина: Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым

7
  • 29.04.2020, 15:02
  • 3,885
Наталья Радина: Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Наталья Радина

С этой подлой властью надо бороться с помощью правды.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина обратилась к белорусам:

«Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым.

Сотни новых могил обнаружили журналисты на кладбищах разных белорусский городов в Радуницу. Поскольку были обследованы далеко не все населённые пункты, не исключено, что таких могил - тысячи. Общая дата захоронений - 20-е числа апреля. Как раз тогда, когда даже лживая официальная статистика не смогла скрыть, что люди стали массово умирать от коронавируса. Только в реальности умерло как минимум в 10 раз больше человек, чем заявляет пропаганда.

Одновременно поступает информация, что милиция и спецслужбы запугивают родственников жертв эпидемии, запрещая им передавать информацию независимым СМИ. 

Такие требования - абсолютно незаконны и антиконституционны и никакой ответственности за то, что человек рассказал СМИ о смерти и диагнозе  своего родственника, ни в одном кодексе не предусмотрено. 

Не молчите. Этим вы спасёте жизни многих и многих людей. Фиксируйте фамилии и должности подонков, которые пытаются вас запугать. Они пригодятся для будущих судов.

Я точно знаю, что с этой подлой властью надо бороться с помощью правды», - написала журналистка в «Фейсбуке»


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова