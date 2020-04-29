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Вакуум российской власти

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  • Лев Шлосберг
  • 29.04.2020, 15:02
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Вакуум российской власти
Лев Шлосберг

Глава Кремля лишается легитимности даже в лояльных ему кругах.

Перед Путиным – выбор между правильным и неприемлемым, и он будет искать возможность представить неприемлемое правильным.

Эпидемия на подъеме. Число жертв растет. Никакими двумя майскими неделями ситуация не разрешится. Чтобы придавить эпидемию, нужно дать возможность людям и бизнесу остановиться без паники. И способ обеспечить это один: взять жизненно важные расходы на федеральный бюджет – и доходы граждан, и компенсации за простой предприятий.

Это для Путина неприемлемо, потому что, во-первых, это означает признание права граждан на бюджет, то есть фиксация налогоплательщиков как полноправных граждан, а, во-вторых, это предполагает изъятие из федерального кошелька крупных денег, у которых, по мнению Путина, принципиально другое назначение: это деньги не для всех.

Ответом на давление общества, в том числе бизнеса, за отмену режима изоляции и карантина может быть либо смягчение ограничений (и пропорциональное повышение смертельных рисков), либо масштабные (несколько триллионов российских рублей) выплаты из федерального бюджета, чтобы успокоить максимально большое число людей и поддержать покупательский спрос.

На такие выплаты Путин не пойдет. Судя по его предшествующим действиям, может произойти регионализация ответственности, то есть передача губернаторам права самостоятельно принимать решения о выходе из режима повышенной готовности и снятии других ограничений.

Результатом такой регионализации политических решений будет формирование колоссального вакуума федеральной власти, образно говоря, пустота вместо Путина. Это лишит Путина легитимности как национального лидера даже в лояльных кругах общества и может привести к переходу критических настроений в нигилистические.

Лев Шлосберг, «Фейсбук»


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