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Как заражают коронавирусом медиков в Поставской больнице

  • 29.04.2020, 15:14
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Как заражают коронавирусом медиков в Поставской больнице

Рассказ родственника одной из сотрудниц.

Как заражение Covid-19 распространилось в Поставской центральной районной больнице. Об этом телеграм-каналу "Баста" рассказал родственник одной из сотрудниц.

"Жена работает медсестрой в Поставской центральной районной больнице, - пишет наш читатель. - Началось всё с того, что поступила женщина чуть старше 60 лет, лежала на ИВЛ. Пришел ее тест, Covid-19 подтвержден. Через несколько дней коронавирус подтвердили и у заведующего отделением хирургии, который контактировал с ней. Сейчас уже приходят тесты всех врачей, которые работали, уже есть пять положительных.

Тесты делали не всем, многие как ходили на работу, так и ходят. Никаких больничных, потому что работать просто будет некому. А на то, что эти самые работники могут оказаться разносчиками, никто не обращает внимания.

Замглавврача Поставской ЦРБ - человек пенсионного возраста - сама получила на руки свой положительный тест на Covid-19. Ее отправили на самоизоляцию домой.

Выдали костюмы одноразовые, но одноразовые они только по бумагам. На самом деле, их после каждой смены стирают. Многим дали не по размеру. Есть невысокие работницы, щупленькие, а на них костюмы 58-го размера. Как им работать? А в этом костюме они должны ходить всё рабочее время, считай сутками".

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