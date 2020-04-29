В Барановичах от пневмонии умерла врач 4 29.04.2020, 15:24

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Она неделю лечилась дома, а последние три дня – в больнице.

Врач Барановичской городской поликлиники № 3 Елена Пашко скончалась от двусторонней пневмонии. Она была проверена на коронавирус, но результат пока неизвестен, передает «Радыё Свабода».

Женщине было 54 года, неделю она лечилась дома, но болезнь не проходила. Она не поправилась, последние три дня она провела в больнице, где умерла.

«Тесты взяли, но результата мы пока не знаем, поэтому ситуация непонятная. Анализы делают в Минске, а не в Барановичах», - сказал сын погибшей.

Какими будут похороны, пока неизвестно.

Елена Пашко работала терапевтом в больнице 19 лет. Руководитель поликлиники Николай Федько сообщил, что заключения о причинах смерти пока нет.

«Она умерла в больнице и лечилась от пневмонии», - прокомментировал он.

Николай Федько сказал, что в последнее время врачи по очереди работали в инфекционном кабинете, в том числе и Елена Пашко.

«Мы уже с марта веди отдельный прием пациентов, у которых была температура. Туда ходили и врачи-терапевты общей практики. Но ни одного пациента, которого там приняли, позже не признали контактным или заболевшим коронавирусом. Если бы он появится, то из ведомости было бы ясно, кто его принимал. Но пока ни у одного пациента впоследствии не было обнаружено коронавируса», - сказал Николай Федько.

У Елены Пашко остались муж и двое сыновей.