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Глава РПЦ запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева

  • 29.04.2020, 15:23
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Глава РПЦ запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева
Андрей Кураев

Действия православного блогера и миссионера рассмотрит церковный суд.

Глава РПЦ Кирилл издал указ о запрете в священнослужении известного блогера и миссионера протодиакона Андрея Кураева. В церкви наказание связали с заявлениями Кураева о настоятели Елоховского собора, который умер, заразившись коронавирусом, cообщает BBC.

"В связи с публичным оскорблением вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви, а также учитывая ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, вы запрещаетесь в священнослужении", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.

Запрет в служении будет действовать, пока действия Кураева не рассмотрит церковный суд.

На прошлой неделе, 21 апреля, стало известно, что в Москве умер настоятель Елоховского собора, одного из главных православных храмов России, протоиерей Александр Агейкин. Ему было 48 лет. Он скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорилось в сообщении на сайте Московского патриархата.

В своем блоге в "Живом журнале" Кураев в разное время посвятил Агейкину восемь записей. Последняя была опубликована в день его смерти. В ней он назвал его "карьеристом", использовав при этом уничижительный эпитет.

Протодиакон Кураев

Протодиакон Кураев - известный православный публицист. В 2014 году он был уволен из Московской духовной академии "в связи с истечением срока избрания по конкурсу". Перед этим его пытались исключить из академии с формулировкой "за эпатажные публикации".

Высказывания протодиакона Кураева часто расходятся с официальной позицией Русской православной церкви. В 2012 году Кураев обвинил сторонников президента Владимира Путина, собравшихся на Поклонной горе, в осквернении святыни. Кроме того, в отличие от руководства церкви, он занимал достаточно мягкую позицию в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, осужденных за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.

Елоховский собор

В Елоховском соборе проводились интронизации патриархов Сергия, Алексия I, Пимена и Алексия II. В апреле собор вошел в число храмов, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Накануне стало известно, что новый настоятель Елоховского собора, епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован. Глава синодального отдела патриархата по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда, сообщив об этом, заявил, что "ситуация под контролем".

"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые "недоСМИ" уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал он в телеграм-канале.

Легойда не уточнил, есть ли у епископа заражение коронавирусной инфекцией.


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