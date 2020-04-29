Токсичная фигура для Путина 2 29.04.2020, 15:44

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Андрей Бурлака

Фото: BRYANSKOBL.RU

Кто такой полковник Бурлака и почему его связывают с крушением MH17.

Расследователи Bellingcat, The Insider и BBC утверждают, что нашли человека, который руководил военными действиями на Донбассе в 2014 году, в том числе поставкой туда тяжелой военной техники.

Это действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Расследователи считают, что он причастен к крушению малайзийского "Боинга" МН17 над Донбассом в 2014 году. В катастрофе погибли все 298 человек на борту, более двухсот из них были гражданами Нидерландов.

Главный редактор проекта The Insider Роман Доброхотов рассказал Настоящему Времени, как проходило это расследование:

– Когда и почему вы стали искать?

– На след Бурлака мы напали еще в ноябре, когда JIT – Joint Investigation Team – опубликовала прослушки, из которых стало понятно, что некто Владимир Иванович – это ключевой фигурант не только расследования о "Боинге", но и в целом в деле о войне в Украине, поскольку из этих прослушек следовало, что человек с таким позывным – это высокопоставленный сотрудник ФСБ, который авторизует все поставки тяжелых вооружений через российско-украинскую границу. Было по контексту ясно, что он гораздо значимее всех командиров, которые работают на местах на Донбассе, включая даже кураторов от ФСБ и ГРУ. Поэтому нам, конечно, очень хотелось его найти.

И в ноябре мы довольно простым способом, взяв телефон, который JIT опубликовала как его контактный номер, мы через getcontact нашли имя Владимир Иванович в сочетании с фамилией Бурлак. Но человека по имени Владимир Иванович Бурлак не существует. Это была некая подсказка, которую мы использовали, но это был еще не ответ. Тогда мы начали искать дальше. И стали изучать все открытые источники на предмет каких-то прослушек, взломанных переписок, где еще упоминался Владимир Иванович. И нашли еще одно упоминание во взломанной переписке в вайбере помощника [Дениса] Пушилина (глава сепаратистов так называемой ДНР – НВ), где прямым текстом говорится, что Владимир Иванович – он же Андрей Иванович и что он замглавы ФСБ. Тогда уже, посмотрев среди руководства ФСБ, мы нашли Андрея Ивановича Бурлаку.

Разница между Бурлак и Бурлака – в фамилии, а также разница в должности – он все-таки не замглавы ФСБ, а заместитель заместителя главы ФСБ, то есть третий по уровню человек в ФСБ. Тем не менее, сложив эти два элемента – то, что мы увидели в getcontact и в этой переписке, – мы вышли уже на этого человека. А дальше оставалось просто найти в открытых источниках аудио и провести фоноскопическую экспертизу – судебную экспертизу этого аудио, чтобы доказать, что это один и тот же человек. Тут была отдельная сложность – чтобы найти длинное аудио, нам нужно было каким-то образом найти больше 60 секунд в открытых источниках. И там была отдельная детективная история.

Мы обнаружили в поиске изображений человека, который продавал телевизор. И он сфотографировал телевизор в тот момент, когда на телеканале "Звезда" выступал Бурлака. Это все, что нам было известно. Мы логически решили, что, наверное, он вывесил это объявление в тот же день, когда и сфотографировал. Соответственно, Бурлака в этот день выступал на телеканале "Звезда", судя по изображению на телевизоре. И сотруднику Bellingcat пришлось жертвовать своим психическим здоровьем – весь день отсматривать все программы на телеканале "Звезда". Вы представляете, какая это сложная работа. И в итоге он действительно наткнулся на один документальный фильм о пограничниках, где Бурлака дает интервью. И этого хватило, чтобы сделать фоноскопическую экспертизу, которая однозначно доказала, что Владимир Иванович и Андрей Иванович Бурлака – это один и тот же человек.

– Экспертиза BBC показала не полное совпадение. Это были разные экспертизы?

– Во-первых, мы здесь говорим о разных экспертизах, потому что есть эксперты из Колорадо, через которых делали [экспертизу] мы. И есть вторая экспертиза, которую делали BBC. Наша экспертиза через экспертов Колорадо показала однозначно совпадение голосов, причем надо учитывать, что рейтинг 97%, который он дает, это только с учетом голоса. Если еще и наложить на это все остальные обстоятельства нахождения этого аудио, что оно было найдено не случайно, то математическая вероятность того, что это разные люди, она просто равняется нулю. Это просто математически невозможно.

Была еще отдельная экспертиза, которую позже проводили BBC – у них тоже был вывод, что это один и тот же человек, но там были определенные оговорки, что есть разные обстоятельства и т.д. Я, честно говоря, еще не читал текст BBC. Но опять же надо понимать, что эксперту дают просто звук так, если бы он был найден случайно. В этих условиях можно сказать, что, скорее всего, это один и тот же голос. Но если учитывать, что эти голоса были найдены не случайно, есть огромное количество других совпадений, то это уже делает общую вероятность равной практически 100%.

– Как вы думаете, знает ли об этом человеке международная расследовательская группа?

– Я думаю, что они не знали про Бурлаку до того, как мы расследовали, потому что если бы они знали, они бы и опубликовали эту информацию, а не стали бы делать то, что называется официально call for witnesses – призыв к свидетелям – с просьбой найти этого человека. Но теперь я абсолютно уверен, что они используют эту информацию, поскольку она подтверждена фоноскопической экспертизой, а значит, они могут сделать свою судебную экспертизу. И сделают ее, конечно, потому что они никогда не будут полагаться на чужую экспертизу.

Поскольку я уверен, что она даст точно такие же результаты, я не сомневаюсь в том, что Бурлака будет официальным сначала фигурантом, а затем, я думаю, что и официальным подозреваемым в деле о сбитом "Боинге", поскольку подозреваемыми же являются не только те, кто нажимает кнопку, но и, как сказали сами сотрудники JIT, что иерархия командования, из которой был приказ привезти "Бук" и выстрелить из него, вся она непосредственно имеет отношение к делу. Поэтому все эти люди должны стать обвиняемыми.

Я думаю, что Бурлака может оказаться даже и не самым высокопоставленным обвиняемым, поскольку все-таки он получает приказы от [Александра] Бортникова (глава ФСБ России – НВ), а Бортников – от Путина. Оба они, в принципе, тоже могут в конечном итоге стать обвиняемыми по этому делу.

– Как вы думаете, сколько человек в этой цепи?

– Здесь у нас есть четыре основных звена. Есть звено непосредственных исполнителей, то есть это и 53-я зенитная бригада, которая жала на кнопку. Вместе с ними это те сепаратисты, которые помогали привести "Бук" и организовать все, – типа [Игоря] Гиркина и т.д. Это нижнее звено. А есть звено – это кураторы. Туда включается Николай Федорович Ткачев – генерал, Олег Иванников – высокопоставленный офицер ГРУ. И сюда же будет теперь входить, я уверен, и Бурлака – как главный куратор вторжения.

Есть более высокий уровень, политический, – это Бортников, это [Владислав] Сурков, это [Николай] Патрушев и все остальные люди, которые на политическом уровне этим занимались. И, конечно, самый высший уровень – это Верховный главнокомандующий Владимир Путин, поскольку очевидно, что авторизовать операцию в целом без него было невозможно. Если Путин не окажется обвиняемым, то это будет скорее просто политическое решение руководства следственной группы, а не логическое решение – оно не будет логически обосновано.

– Чем Бурлака занимался с 2014 года и что он делает сейчас?

– Бурлака с 2012 года по нынешний момент остается в одной и той же должности. Интересно, что будет с ним уже после нашего расследования, поскольку он становится, конечно, очень токсичной фигурой для политического руководства России. Впрочем, и увольнять его прямо сейчас – это опять же признавать его причастность. Поэтому смотреть сейчас за поведением Кремля будет очень интересно.

Но он занимал эту должность все эти годы, что само по себе интересно. В принципе, происходит ротация в силовых кадрах, меняются разные генералы. Если мы говорим о кураторах более низкого звена, как тот же Ткачев, Иванников, они с тех пор успели отстраниться от всех этих дел, связанных с Украиной. Но Бурлака, судя по всему, был и остается одним из ключевых звеньев. Мы также видим, что, судя по его перелетам, он общался с другими лицами из санкционного списка, которые были связаны с вторжением в Украину, – тоже руководством ФСБ. В том числе с пятым отделением, которое занимается информационными технологиями, в том числе это всякие кибератаки, пропаганда. Судя по всему, есть конкретная группа высокопоставленных эфэсбэшников, которые занимаются Украиной, и Бурлака до последнего момента был одним из них.