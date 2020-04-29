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Коронавирус бушует в белорусских санаториях на Нарочи

  • 29.04.2020, 15:45
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Коронавирус бушует в белорусских санаториях на Нарочи

Инфекцию могли привезти российские туристы.

О вспышке коронавируса в санаториях "Белая Русь" и "Приозерный" в курортном поселке Нарочь Мядельского района Минской области сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Я нахожусь в санатории "Белая Русь" на Нарочи. Людей не выпускают из здания. Всех закрыли внутри, нельзя даже выйти во двор и подышать воздухом. Работники санатория заразились Сovid-19. У тех, кто работал здесь, ранее взяли тесты на коронавирус. Все положительные", - рассказал один из отдыхающих в санатории.

"Вспышка Сovid-19 произошла в санатории "Приозерный". Здесь все началось из-за того, что хлынули сюда россияне. У кого-то из них и была обнаружена инфекция. Санаторий закрыт, собрали туда всех, кто контактировал с зараженными. Все сидят под охраной", - пишет читатель из поселка Нарочь.

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