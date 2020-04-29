Чем может закончиться парад любой ценой 5 29.04.2020, 15:59

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Фото: onliner.by

Ответ легко найти в новостях из школ и церквей.

Похоже, парад 9 мая продолжает оставаться в списке неотложных дел руководства страны, пишет «Салiдарнасць». 29 апреля в Минобороны сообщили, что оснований для отмены торжеств на данный момент нет:

— Военнослужащие, которые принимают участие в параде, посвященном 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, находятся под пристальным медицинским наблюдением. Сегодня нет инфицированных участников парада, что позволяет нам продолжать подготовку к параду в режиме полной занятости.

В ведомстве отметили, что репетиции парада продолжатся в ближайшие дни: 29 и 30 апреля, а также 5 и 7 мая.

И можно было бы только позавидовать оптимизму и целеустремленности военных. Если бы не свежие примеры того, к чему приводит упорное нежелание властей следовать рекомендациям ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.

Все мы помним слова Лукашенко о том, что игра в хоккей — лучшее антивирусное средство.

— Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее! — утверждал Лукашенко на камеру в конце марта. А спустя несколько недель гродненский хоккейный клуб «Неман» ушел на самоизоляцию из-за болезни ряда игроков, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию.

Более того, в больницу попал игрок команды Лукашенко Дмитрий Мелешко, выходивший до этого с диктатором на лед.

Александр Лукашенко демонстративно отправился в церковь на Пасху, попутно упрекнув тех, кто «закрыл дорогу к храму». На заметку Минобороны: храм, в который на пасхальную службу приехал руководитель страны, накануне тщательно готовили к визиту. Что, в итоге, не уберегло его служителей от заражения коронавирусом.

Вирус добрался в Жировичи и Свято-Елисаветинский монастырь в Минске и в целый ряд минских храмов. Жертвой вируса стал 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора Геннадий Бутько.

В школы начали возвращать учеников. Происходит это на фоне заметного роста числа новых зафиксированных заражений. И пока Минобразования убеждает родителей в том, что для аттестации учеников и студентов необходимо их личное присутствие, коронавирус проводит аттестацию действий самих властей. Первая весточка из Бреста — коронавирус обнаружили у педагога начальных классов одной из местных школ.

Чем может закончиться парад любой ценой, мы узнаем во второй половине мая. Не исключено, что ясность внесут также итоги общенационального субботника, для отмены которого власти также не нашли причин. Но и вышеупомянутые примеры более чем доходчиво говорят о цене упорства.