Португалия установила национальный экорекорд 1 29.04.2020, 16:06

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В cтране рекордно увеличилась доля отходов, которые отправляются на переработку.

Если в 2018 году перерабатывалось только 18% всех отходов в стране, то в 2019 — уже почти 28%, по данным португальского агентства по охране окружающей среды APA, пишет «Европульс».

При этом на переработку отправилось 40% бытового мусора (который производят жители в своих домах).

Вторую жизнь чаще всего стал получать деревянный мусор (на 34%). Следом идут бумага, картон и алюминий (на 14% каждый). За ними – стекло (больше на 9%), сталь (на 7%) и пластик (на 5%).

Переработка отходов и повторное использование материалов — важные части так называемой циклической экономики, которую развивает Евросоюз. Ее главная задача – сберечь природные ресурсы за счет увеличения срока службы вещей и повторного использования материалов. Например, к 2030 году ЕС планирует удвоить количество используемого вторсырья.