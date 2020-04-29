закрыть
29 апреля 2020, среда, 18:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Португалия установила национальный экорекорд

1
  • 29.04.2020, 16:06
  • 1,424
Португалия установила национальный экорекорд

В cтране рекордно увеличилась доля отходов, которые отправляются на переработку.

Если в 2018 году перерабатывалось только 18% всех отходов в стране, то в 2019 — уже почти 28%, по данным португальского агентства по охране окружающей среды APA, пишет «Европульс».

При этом на переработку отправилось 40% бытового мусора (который производят жители в своих домах).

Вторую жизнь чаще всего стал получать деревянный мусор (на 34%). Следом идут бумага, картон и алюминий (на 14% каждый). За ними – стекло (больше на 9%), сталь (на 7%) и пластик (на 5%).

Переработка отходов и повторное использование материалов — важные части так называемой циклической экономики, которую развивает Евросоюз. Ее главная задача – сберечь природные ресурсы за счет увеличения срока службы вещей и повторного использования материалов. Например, к 2030 году ЕС планирует удвоить количество используемого вторсырья.


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова