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Открыты новые тайны полотна «Девушка с жемчужной сережкой»

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  • 29.04.2020, 16:07
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Открыты новые тайны полотна «Девушка с жемчужной сережкой»
Фото: Mauritshuis.nl

Голландские исследователи были ошеломлены своим открытием.

Крупный исследовательский проект по изучению одной из самых популярных картин мира раскрыл ее новые секреты, пишет «Популярная механика». Однако самый мучительный вопрос так и остается тайной: кто же была та девушка с жемчужной серьгой?

Исследователи из галереи Маурицхейс в Гааге обнародовали результаты исследований звездной картины «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, датируемой примерно 1665 годом.

Голландские исследователи были ошеломлены, впервые обнаружив ресницы на лице девушки и признаки зеленого занавеса за ее головой. Они также получили новое представление о том, как Вермеер написал эту работу, какие изменения он внес и какие пигменты использовал, в том числе обнаружили, что белый цвет краски для серьги возник в Национальном парке Пик Дистрикт в Англии. Однако самая большая тайна картины так и остается неразгаданной.

Ресницы, которые раньше не было видно
Фото: Mauritshuis.nl

«Нам удалось узнать много о материалах и методах Вермеера, но мы все еще не знаем точно, кто эта девушка», — комментируют сотрудники музея. «И это хорошо, что остались какие-то тайны, и каждый может строить о ней догадки. Это позволяет людям по‑своему интерпретировать девушку. Каждый чувствует свою особенную связь с ней».


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