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«Баста!»: Тела умерших от COVID-19 минчан будут кремировать

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  • 29.04.2020, 16:18
  • 8,384
«Баста!»: Тела умерших от COVID-19 минчан будут кремировать
Фото: Ирина Ареховская/ Belsat.eu

Погребения будут происходить без ритуала прощания. 

Это следует из приказа директора предприятия "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Николая Ракевича, копию которого получил Telegram-канал "Баста!".

"Получение работниками КУП «Спецкомбинат КБО» из учреждений здравоохранения тел умерших, инфицированных Covid-19, для перевозки и последующего захоронения осуществлять только после их полной дезинфицирующей обработки и помещения в гроб в чистом патологоанатомическом мешке, - говорится в нем. - Гроб перед выдачей должен быть наглухо закрыт.

Лицам, осуществляющим перемещение гроба с телом умершего, участвующим в гражданской панихиде, категорически запретить открывать гроб. Администраторам ритуальных залов, бригадирам бригад по выносу, работникам кремационного цеха пресекать какие-либо попытки открывания гроба на любом этапе погребения, вплоть до вызова представителей органов внутренних дел.

Погребение умерших, инфицированных COVID-19, осуществлять путем кремации в Минском крематории без проведения ритуала прощания".

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