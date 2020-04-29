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«Тунеядец» — властям: Исключите из списков и не беспокойте мою семью

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  • 29.04.2020, 16:34
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«Тунеядец» — властям: Исключите из списков и не беспокойте мою семью
Дмитрий Саухин

Дмитрий Саухин решил начать судебный процесс против чиновников.

«Не занятым в экономике» оказался бывший бизнесмен, а ныне водитель-дальнобойщик Дмитрий Саухин, успешно работающий на иностранного перевозчика. Гомельчанин только вернулся с Европы, а дома его настигло так называемое «письмо счастья», пишет «Гомельская весна».

При пересечении границы он был вынужден подписать обязательство о домашнем карантине, поэтому сейчас находится на самоизоляции, тем не менее, мужчина решил начать судебный процесс против чиновников.

Дмитрий Саухин многодетный отец, в собственности имеет частный дом, в котором от газоснабжения зависит все, в том числе и отопление и горячая вода. Супруга Дмитрия работает экономистом в одном из городских медцентров. В 2017 году чиновники уже записывали его в тунеядцы, однако впоследствии одумались, его младший ребенок был в возрасте до 7 лет. Сейчас чиновники, видимо вспомнили, что ребенок повзрослел.

Комиссия по содействии занятости населения администрации Новобелицкого района Гомеля извещает Дмитрия об отсутствии данных о его участии в экономике. Мужчине предлагается предоставить эти сведения либо сообщить о наличии у его «трудной жизненной ситуации». В противном случае, предупреждают его, с 1 мая газаснабжение семье будет начисляться по тарифу «обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание».

46-летний гомельчанин, которого власть определила в тунеядцы, заявляет, что каждый гражданин, вне зависимости от его занятости, является потребителем товаров и услуг, а значит, участвует в экономике, уплачивая налоги. И он это готов доказать это в суде.

«Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, я сегодня направил в горисполком жалобу. Какая трудная жизненная ситуация? Я никому ничего не обязан доказывать! У меня и у моей семьи все прекрасно! Я прошу чиновников об одном, исключить мои персональные данные из так называемых тунеядских списков и больше не беспокоить мою семью», - с негодованием высказался гомельчанин.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий помощь тем, кого власть назвала тунеядцами, заявляет, что только полная отмена тунеядского декрета №3 позволит избежать претензий более полумиллиона белорусов и их семей к государству.

«В сложившейся не только в нашей стране, но и во всем мире ситуации правительства стремятся оказать помощь гражданам, а что мы видим у нас? Разве отсутствие в стране конкурентных рабочих мест не является той трудной жизненной ситуацией, которую чиновники пытаются навязать населению? Разве это та справедливость, о которой нас пытается убедить госидеология?», - задается вопросом правовед.

Леонид Судаленко занимается делом известной гомельской домохозяйки Марии Тарасенко и добавил, что подогрев горячей воды с начала года подорожал для ее семьи в 5,5 раз или сразу на 550%.

Официальный сайт Гомельского горисполкома сообщает, что с 1 мая газоснабжение по субсидируемому тарифу составит 12 коп. за 1 куб. м. газа, а для включённых в списки «не занятых в экономике» и являющихся собственниками жилых помещений будет по полной стоимости – 43 копейки.

Как ни крути, а подорожание будет более чем в 350%.


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