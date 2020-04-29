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В белорусских школах дети заражаются коронавирусом

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  • 29.04.2020, 17:02
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В белорусских школах дети заражаются коронавирусом

Новые очаги инфекции обнаружены в школах Бобруйска и Гродно.

Администрация учебных заведений называет эту информацию "служебной" и отказывается от комментариев, пишет Telegram-канал "Баста!".

"В учреждении образования "Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого" в Бобруйске у ученицы подготовительного отделения обнаружен коронавирус. У педагога по сольфеджио также поднялась температура", - сообщила мать одного из учеников.

Директор школы пояснила что "информация о случаях заражения является служебной, поэтому никаких комментариев дать не может".

"Позвонила классная и сообщила, что два класса из параллели 11-ых классов средней школы №27 в Гродно уходят на карантин. Ученик, у которого обнаружили Covid-19, является игроком юношеской сборной по хоккею. Врачи и работники санстанции приезжали к школьникам домой, брали мазки. Родителей предупредили о самоизоляции и штрафе в 50 базовых величин за ее нарушение", - сообщил ученик школы.

"Один из 9 классов средней школы №33 в Гродно отправлен на карантин вместе с учителями. Завтра будут брать анализы на коронавирус", - сообщил еще один читатель из Гродно.

Комментировать эту информацию в администрация учебных заведений также отказались.

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