Почему медики критикуют позицию, разделяемую Лукашенко 1 29.04.2020, 17:16

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Изображение: Getty Images

Преуменьшение угрозы СOVID-19 cтало неактульным даже в качестве альтернативного мнения.

Лукашенко в своих высказываниях пытается преуменьшить угрозу со стороны COVID-19. Еще недавно кое-кто в западных странах был аналогичного мнения. Но вот что теперь говорят медики, пишет «Салiдарнасць».

Профессор Клаус Пюшель утверждал, что в Гамбурге от коронавируса не умер «ни один человек, который ранее не болел». Клаус Пюшель заявил, что для многих скончавшихся коронавирус был последней каплей, а у некоторых он не мог иметь отношения к летальному исходу.

Подобные мнения были частью дискуссии: люди умирают «от» коронавируса или «с»?

На следующий день о позиции Пюшеля рассказало государственное агентство БЕЛТА.

Еще спустя три дня Александр Лукашенко заявил, что «у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», а к смертям приводят сопутствующие хронические болезни.

23 апреля Лукашенко вновь подчеркнул: «Я не хочу повторяться, но хотел бы подчеркнуть главное: в Беларуси нет ни одного умершего чисто от коронавируса».

Как бы ни странно звучали слова Лукашенко, может сложиться впечатление, что их продолжает разделять часть медиков в западных странах. Но на самом деле эту версию уже можно считать неактуальной.

21 апреля крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung сообщила о свежем докладе уже упомянутого Клауса Пюшеля, который он сделал после вскрытия десятков умерших. Издание рассказало, что коронавирус был отмечен как причина смерти у 61 из 65 умерших – лишь у четырех вирус не был назван причиной смерти.

Süddeutsche Zeitung также сообщила об исследовании университетской больницы в Базеле, где вскрыли 20 человек, которые умерли после коронавируса. Представитель больницы Александр Цанков рассказал, что все обследованные имели высокое кровяное давление, часть из них страдала ожирением и диабетом.

И все же медик заключил: «Если у меня рак, мне осталось жить полгода и меня переезжает автомобиль, это не уменьшает вину водителя».

Все эти умершие, вероятно, жили бы дольше без COVID-19 – может быть, на час, а может на день, неделю или год.

25 апреля газета Die Zeit рассказала об исследовании профессора патологии из Немецкого центра исследований легких Дэнни Йонигка. После вскрытия нескольких человек, болевших коронавирусом, он не стал делать вывод, был ли COVID-19 основной причиной смерти, но заключил: ясно, однако, что обследованные умершие были тяжело больны – причем именно из-за коронавируса.

26 апреля газета Berliner Zeitung рассказала об исследовании Дэвида Хорста, главного патологоанатома Berlin Charité, крупнейшего университетского медицинского комплекса в Европе.

Врач рассказал: «Фактически, все умершие, которых мы исследовали, имели предшествующие заболевания сердечно-сосудистой системы или легких. У некоторых тоже был лишний вес. Тем не менее, эти заболевания чрезвычайно распространены у людей старше 65 лет в Германии. Это влияет на каждого третьего. Из этого видно, что группа риска, в которой коронарные инфекции чаще всего приводят к летальному исходу, чрезвычайно велика. Предыдущие болезни в рассмотренных нами случаях не были остро опасными для жизни».

Дэвид Хорст считает, что такие профилактические меры, как дистанцирование и сведение контактов к минимуму, очень важны, особенно для пожилых людей.

А вот что медик думает по поводу дискуссии, умерли ли люди «от» коронавируса или «с» коронавирусом. Он считает ее «неудачной».

В исследованных нами случаях люди умерли от «короны». У всех умерших были предшествующие заболевания, но не в той степени, в которой они теперь были опасны для жизни. Очень важно, чтобы не создавалось впечатление, что «корона» не опасна, потому что люди все равно погибли бы. Без «короны» все бы не умерли.