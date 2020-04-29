Негодяйские режимы представляют собой глобальную угрозу 2 Вадим Зайдман

29.04.2020, 17:31

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Фото: GlobalLookPress

История с коронавирусом это доказала.

Вы знаете, у меня такое ощущение, что коронавирус разделил людей больше, чем что-либо до сих пор. Чем Трамп, чем Путин, чем Крым, чем агрессия против Украины и сирийская авантюра Путина. Не помню, чтобы по какому-то другому вопросу так ломались копья. Порою доходит просто до мордобоя — слава богу, виртуального.

Последние дни, в частности, просто девятым валом идут публикации за и против того, искусственное ли порождение этот самый коронавирус; утечка ли это из института вирусологии в Ухани или же эта зараза зародилась на уханьском же рынке и оттуда пошла гулять по миру.

Не надо ломиться в открытые двери и упрекать меня в том, что я не вирусолог, а берусь судить о таких проблемах. Чтобы сделать вывод о немалой вероятности того, что это была утечка из лаборатории, достаточно обладать элементарной логикой и здравым смыслом.

Как выясняется, это не биологический институт, каковых в Китае наверняка как собак нерезаных. И даже не просто вирусологическая лаборатория, которых, наверное, тоже немало. А лаборатория, специализировавшаяся в том числе на таких вот коронных вирусах, экспериментировавшая с ними. И это единственный в Китае институт, в котором существует лаборатория с высшим, четвертым уровнем биобезопасности.

Нужно ли быть дипломированным специалистом-вирусологом, чтобы удивиться тому, что не в тысяче других городов, а именно в Ухани, в котором расположена такая лаборатория, по совершенно случайному стечению обстоятельств возник на рынке и пошел гулять по миру Covid-19?!

Еще раз, медленно.

Если в Ухани находится такая вирусологическая лаборатория и если именно в Ухани был очаг пандемии (что сегодня никто, включая китайские власти, не отрицает) — то это было бы почти невозможным совпадением, чтобы очаг возник именно в том городе, где находится эта лаборатория, а возникновение эпидемии не имело бы к ней никакого отношения.

В теории такое совпадение, конечно, возможно, но на практике — вероятность этого стремится к нулю.

И еще. Докопаться до истины, откуда есть пошел гулять по миру этот вирус, безусловно, необходимо. Но не хотелось бы, чтобы эта проблема заслонила собой главное: очевидного уже сейчас виновника победного шествия по планете этой заразы.

Зародился ли этот вирус на рынке или утек в результате чьей-то халатности из вирусологической лаборатории — это по-любому несчастный случай, незлонамеренная случайность (если отбросить совсем уж конспирологические версии о биологическом оружии), от которой никто не застрахован. Если это утечка из лаборатории — можно вести речь об ответственности её руководства за проявленную халатность. Но в любом случае прямой вины китайских властей здесь нет.

А вот то, что они в течение примерно месяца после того, как уханьские медики определили, что вирус передается от человека к человеку, блокировали эту информацию и угрожали медикам за её распространение репрессиями, давали ложные сведения руководству ВОЗ (которое, правду сказать, само обманываться было радо), а за это время сотни тысяч китайцев выехали из Ухани, разнося корону по всему миру, и сотни тысяч иностранцев посетили Ухань и подхватили эту заразу, — это их прямая и неизбывная теперь вина перед всем миром.

Так что вне зависимости от того, как и где возник этот вирус, вина китайских коммунистов в возникновении пандемии огромна, им теперь уже не отмыться.

Могу только повторить вывод, который я сделал в недавней статье и который должен был бы сделать Запад по результатам этой пандемии: осознать ту опасность, которую несет с собой сотрудничество в любой форме с диктаторскими и авторитарными режимами. Заигрывание с ними, потакание им, их умиротворение. Так называемая realpolitik, исключительно, казалось бы, к обоюдной выгоде. Но тогда не удивляйтесь вынырнувшему как черт из табакерки коронавирусу, такому милому и обаятельному на картинке.

Встроенные в глобальный мир негодяйские режимы представляют собой глобальную угрозу. При известном стечении обстоятельств — угрозу самому существованию человечества.

Что и доказала история с коронавирусом.

Вадим Зайдман, kasparov.ru