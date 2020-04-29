Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в последний день апреля 29.04.2020, 18:07

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По югу страны пройдут дожди.

30 апреля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передает Белгидромет.

Преимущественно по югу страны пройдут дожди, местами там возможны грозы. Ветер будет северо-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью прогнозируется от -2 по северу до +11 по югу Беларуси. Днем термометры покажут 7-13 тепла, по юго-востоку воздух прогреется до 14-17 со знаком "плюс".