Маск придумал, как сделать спутники Starlink невидимыми для астрономов 1 29.04.2020, 18:16

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Илон Маск

После запуска спутников астрономы начали жаловаться на повышенную яркость сотен новых объектов.

Илон Маск нашел решение неожиданной проблемы, которая возникла с началом формирования спутниковой группировки SpaceX на орбите, — засветки ночного неба из-за преломления солнечных лучей о корпуса спутников. Технология будет протестирована с отправкой на орбиту уже следующей партии спутников, то есть течение ближайшего месяца. Если план сработает, созвездие Starlink станет невидимыми для наблюдателей с Земли, пишет hightech.plus.

После запуска первых спутников сети Starlink, предназначенных для раздачи интернета из космоса, астрономы начали жаловаться на повышенную яркость сотен новых объектов, появившихся вокруг Земли, которые затрудняют наблюдения за ночным небом.

Компания SpaceX пошла навстречу ученым, пообещав сделать все возможное, чтобы «маленькие дети могли смотреть на звезды через телескопы». В частности, один из спутников покрыли экспериментальной краской, снижающей коэффициент отражения. Однако этого оказалось недостаточно — для того чтобы не создавать помех, спутники Starlink должны стать в 10 — 20 раз темнее.

На встрече комитета астрофизиков глава SpaceX Илон Маск пообещал продолжить поиск удовлетворяющего все стороны решения.

Новый экспериментальный спутник VisorSat должен, по его замыслу, сделаться невидимым для невооруженного глаза и свести к минимуму влияние на астрономические наблюдения. Это будет уже не краска, а нечто вроде козырька от Солнца как в автомобиле или визора из пены, блокирующего солнечные лучи, пишет CNET.

Испытания VisorSat намечены на следующий запуск партии спутников Starlink. Последний состоялся совсем недавно, 22 апреля. В идеале Маск собирается вывести на орбиту до 30 тысяч спутников для раздачи интернета.

Помимо обещаний исправить проблему с яркостью Маск высказал идею сотрудничества с астрономами путем создания на орбите «обсерватории по наблюдению за планетами». «Телескопы следующего поколения», как назвал их Маск, могли бы располагаться выше созвездия Starlink и не станут никому мешать. А поднять телескопы на орбиту могла бы новая сверхтяжелая ракета Starship, которая, как надеется Маск, начнет регулярные полеты через пару лет.

Наблюдение за планетами позволит понять, действительно ли мы живем в компьютерной симуляции, пошутил Маск. Подобные доводы высказывал в свое время шведский философ и постгуманист Ник Бостром. Идея оказалась достаточно популярной, чтобы ее разделили Илон Маск и хакер Джордж Хоц.