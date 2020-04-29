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Литва попросила у США поддержки в вопросе БелАЭС

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  • 29.04.2020, 19:02
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Литва попросила у США поддержки в вопросе БелАЭС

Глава МИД Литвы обсудил вопрос Островецкой АЭС и коронавирус с заместителем госсекретаря США.

Во вторник руководитель дипломатического ведомства Литвы Линас Линкявичюс обсудил по телефону с высокопоставленным сотрудником администрации США вызовы безопасности, возникающие как из-за существующих, так и из-за новых угроз, из-за таких как мировой кризис из-за коронавируса, сообщил МИД Литвы.

В пресс-релизе сообщалось, что во время разговора министр просил поддержки США позиции Литвы по вопросу об Островецкой атомной электростанции, подчеркнул несоответствие этого проекта экологическим стандартам и стандартам безопасности атомной энергетики, а также необходимость реализовать рекомендации ЕС по поводу стрессовых тестов еще до запуска АЭС.

«Мы должны работать вместе в целях сохранения свободной и независимой Беларуси. Строительство Островецкой атомной электростанции противоречит экономической логике, на страну налагается огромный экономический груз, и усиливается зависимость от России», – отметил Линас Линкявичюс.

Кроме того, министр отметил, что страны Запада заинтересованы в политически, экономически и энергетически независимой Беларуси. Линкявичюс заявил, что Литва готова к совместной работе по усилению независимости Беларуси в сфере энергетики, но Беларусь также должна прилагать к этому усилия.

Министр также выразил беспокойство по поводу недостаточных усилий Беларуси в борьбе c пандемией коронавируса и давления России на стратегические экономические сферы.


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