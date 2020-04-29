закрыть
29 апреля 2020, среда, 19:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Глава Якутии заявил, что на Чаяндинском месторождении может быть больше тысячи больных COVID-19

  • 29.04.2020, 19:28
Глава Якутии заявил, что на Чаяндинском месторождении может быть больше тысячи больных COVID-19
Айсен Николаев
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Рабочие-вахтовики выходили на акцию протеста.

Хотя во всей Якутии официально выявлено якобы только 183 случая заражения COVID-19, на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении их может быть более тысячи. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК глава Якутии Айсен Николаев.

«Я предполагаю, что это может быть правдой, судя по по тем предварительным данным, которые мне давали», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения о тысяче заболевших на месторождении.

Николаев пояснил, что на месторождении находятся около 10,5 тыс. работников различных компаний — как структур «Газпрома», который ведет разработку месторождения, так и подрядных организаций. И в начале 20-х чисел апреля здесь был проведен сплошной забор анализов.

«Пока еще окончательных данных нет, но судя по всему, количество заболевших значительное. Цифра 1 000 мне кажется далеко не пределом, она может быть даже больше», — признал глава Якутии.

Николаев также отметил, что у подавляющего большинства уже выявленных инфицированных болезнь протекает легко, тяжелых же власти вывозят в больницы в Якутске и Ленске. Есть и планы развертывания при поддержке МЧС малого госпиталя на самой Чаянде и большого — в одном из регионов присутствия «Газпрома».

«Мы ставим вопрос, и «Газпром» нас поддержал, что все-таки вахты надо вывозить. Здоровых увозить в регионы, откуда они приехали, а больных — в те медучреждения, которые могут их принять», — отметил Николаев.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России (разведанные запасы — около 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн т нефти и конденсата), является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». 17 апреля на месторождении ввели карантин после того, как в вахтовом поселке был выявлен очаг COVID-19.

28 апреля издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения вышли на акцию протеста — выразили недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и сведений, есть ли среди живущих и работающих с ними зараженные коронавирусом.

В службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ноябрьск» РБК сообщили, что «Газпрому» известно об акции недовольства работников Чаяндинского месторождения, однако они являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и их условия находятся в компетенции руководства этой компании.


популярное за неделю

Мнение

Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова