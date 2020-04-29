Глава Якутии заявил, что на Чаяндинском месторождении может быть больше тысячи больных COVID-19 29.04.2020, 19:28

Айсен Николаев

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Рабочие-вахтовики выходили на акцию протеста.

Хотя во всей Якутии официально выявлено якобы только 183 случая заражения COVID-19, на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении их может быть более тысячи. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК глава Якутии Айсен Николаев.

«Я предполагаю, что это может быть правдой, судя по по тем предварительным данным, которые мне давали», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения о тысяче заболевших на месторождении.

Николаев пояснил, что на месторождении находятся около 10,5 тыс. работников различных компаний — как структур «Газпрома», который ведет разработку месторождения, так и подрядных организаций. И в начале 20-х чисел апреля здесь был проведен сплошной забор анализов.

«Пока еще окончательных данных нет, но судя по всему, количество заболевших значительное. Цифра 1 000 мне кажется далеко не пределом, она может быть даже больше», — признал глава Якутии.

Николаев также отметил, что у подавляющего большинства уже выявленных инфицированных болезнь протекает легко, тяжелых же власти вывозят в больницы в Якутске и Ленске. Есть и планы развертывания при поддержке МЧС малого госпиталя на самой Чаянде и большого — в одном из регионов присутствия «Газпрома».

«Мы ставим вопрос, и «Газпром» нас поддержал, что все-таки вахты надо вывозить. Здоровых увозить в регионы, откуда они приехали, а больных — в те медучреждения, которые могут их принять», — отметил Николаев.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России (разведанные запасы — около 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн т нефти и конденсата), является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». 17 апреля на месторождении ввели карантин после того, как в вахтовом поселке был выявлен очаг COVID-19.

28 апреля издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения вышли на акцию протеста — выразили недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и сведений, есть ли среди живущих и работающих с ними зараженные коронавирусом.

В службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ноябрьск» РБК сообщили, что «Газпрому» известно об акции недовольства работников Чаяндинского месторождения, однако они являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и их условия находятся в компетенции руководства этой компании.