«Прибыли нет, а за аренду и коммуналку надо 7000 рублей в месяц!» 29.04.2020, 19:38

фото: belaruspartisan.by

В здании завода «Горизонт» студиям танцев и квест-румам уже отключают электричество.

Чтобы найти пути выхода из сложившегося положения, 29 апреля около 40 предпринимателей, которые арендуют площади бывшего завода «Горизонт», собрались на встречу с владельцами здания. Но те на встречу не явились, сославшись на то, что мероприятие не согласовано письменно, хотя раньше собрания не нужно было согласовывать, пишет kp.by.

«Падение прибыли составило 90 - 95%»

Арендаторы площадей бывшего завода "Горизонт" надеются, что им пойдут на встречу

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Еще пять лет назад завод представлял собой жалкое зрелище: страшные коридоры, дыры в полу вместо туалетов, - рассказывает Юрий Алейник, владелец игрового пространства «Кувалда». - Арендаторы пришли сюда и начали бывшие заводские цеха облагораживать. Сегодня это многофункциональное пространство с квестами, многочисленными студиями танцев, шоурумами, тренажерным залом, фотостудиями, ювелирной, коворкингом, знаменитым магазином «Гонар» - это все в нашем шестом корпусе. Рядом с нами известное на всю Беларусь заведение «Корпус», прекрасное заведение «Кактус». Здесь арендует площади известный модельер Апти Азиев, ребята из ProSound и многие другие. 90% арендаторов - это крутейшие места своего направления, и все это было сделано своими руками из голых заводских стен.

Предприниматели подписывают коллективное обращение с просьбой о снижении и отсрочке выплаты аренды

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аренда здесь, говорит Юрий, еще пару лет назад для центра города считалась небольшой.

- Сегодня это уже достаточно серьезная цена: от 5,5 до 12 евро за квадрат в зависимости от площади. В последние 1,5 месяца падение прибыли у всех арендаторов составило 90 - 95%. У меня лично - около 95 - 98%, приходят единичные люди. Единственное, что сделал арендодатель, - зафиксировал на апрель и май курс евро по состоянию на 1 марта. Мы просили и снижения аренды, и арендных каникул, и отсрочки. Нам говорили, что они ждут указа. Указ «О поддержке экономики» принят. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время нам пойдут на уступки.

Только за аренду помещения в 350 квадратных метров Юрий платит больше 2 тысяч долларов в месяц. Плюс коммунальные платежи, отопление, свет…

- Месяц назад я отдал 7000 рублей, сейчас уже не могу столько платить. Можно продать машину, квартиру. Но как дальше работать? Постоянно выкидывать деньги, как в топку, без перспектив? - задается наш собеседник вопросом и добавляет, что именно поэтому предприниматели очень рассчитывают на снижение аренды и рассрочку по платежам.

Юрий надеется, что рекомендация по предоставлению отсрочки и снижению арендной платы будет соблюдаться всеми арендодателями, независимо от формы собственности, так как это рекомендация главы государства.

Бизнесмены вложили немалые деньги в ремонт помещений, аренду которых им сейчас не под силу оплачивать

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Света нет, но при этом аренда продолжает капать»

Созвать собрание арендаторов «Горизонта» вынудили действия арендодателя.

- В конце прошлой недели они начали выключать электричество. Хотя коммунальные полностью оплачены, есть задолженность только по аренде. Они оставляют нас без всякой возможности заработать хоть что-то, чтобы оплатить ту же аренду. Света нет, но при этом аренда продолжает капать, - рассказывает Сергей Надулич, владелец коворкинга «Работаем» и фотостудии «Матрешка». - Они считают, что вырубят нам свет, и мы сразу побежим сдавать драгоценности, развязывать кубышку. Но где взять эту кубышку? Все, что мы зарабатывали, мы все вкладывали сюда. «Горизонт» почему-то думает, что сложившаяся ситуация - это только наша проблема. Они сейчас в рублях начали даже больше зарабатывать, чем до пандемии, потому что выкрутили разницу курса и уступили нам только 9%, а евро же вырос.

Сергей считает, что для самого арендодателя гораздо выгоднее пойти на снижение аренды, ведь лучше получить половину суммы, чем ничего. Если не пойти навстречу предпринимателям, то им придется распродавать имущество и закрываться, хотя сделать это в случае с «Горизонтом» будет не так уж и легко.

Сергей Надулич, владелец коворкинга «Работаем» и фотостудии «Матрешка» на ремонт помещения в 125 квадратных метров Сергей Надулич потратил около 20 000 долларов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Ермолов, собственник школы-танцев Dance cafe недавно решил отказаться от одного из двух своих помещений, так как он уже не может его тянуть.

- Но меня сначала не отпускали из этого помещения, потому что в договоре есть пункт, что его могут не расторгать, пока не найдется новый арендатор. В итоге все же у меня получилось отказаться, но мне подняли арендную ставку на малый зал, потому что я отказался от большого. И это в нынешних условиях, - негодует Игорь. - Я говорю владельцу: «Если вы не снизите ставку, арендаторы съедут». А он мне в ответ: «Я оптимист, у меня стакан на половину полон. Если старые арендаторы съедут, то найдутся новые».

Вообще-то, съехать с площадей «Горизонта» для многих предпринимателей означает потерять существенные деньги, вложенные в ремонт. К примеру, на ремонт помещения в 125 квадратных метров Сергей Надулич потратил около 20 000 долларов. Само собой, эти деньги ему уже никто не вернет.

Бизнесмены говорят, что в условиях отсутствия посетителей платить полную аренду - все равно, что выбрасывать деньги в топку

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда им выгодно, они госконтора, когда нет - частники»

Площадями «Горизонта» владеет сегодня негосударственная организация «Горизонт-Белинвест-Девелопер». К ее образованию у арендаторов есть вопросы.

- «Горизонт» - полностью государственное предприятие, «Белинвест» - государственный банк. А созданная ими компания «Горизонт-Белинвест-Девелопент» - негосударственная. Мы понимаем, что частная компания, в отличие от государственной, может сдавать помещения в аренду в евро. Но все же хотим узнать, как две госорганизации смогли создать частное предприятие, - говорит Юрий.

Этот вопрос предприниматели задали в одном из коллективных обращений, которое они по итогам встречи направили руководству организации, а также в Мингорисполком и администрацию Лукашенко.

- Раньше, когда мы просили закупить в туалеты мыло и туалетную бумагу, собственники говорили, что они - госконтора, поэтому им трудно организовать закупку. Когда мы просили пойти на уступки по аренде, как это делают в других местах, они сказали, что не могут этого сделать, потому что подчиняются законодательству, касающемуся государственных площадей. А сегодня утром я разговаривал с представителем «Горизонта», хотел узнать, пойдут ли нам на уступки в связи с принятием указа «О поддержке экономики», а мне заявили: «Я не знаю, сможем ли мы что-то применить из этого документа, потому что мы частники». Когда им выгодно, они госконтора, когда нет - они частники, - замечает Сергей Надулич.

В еще одном коллективном обращении предприниматели просят собственника площадей предоставить им отсрочку до 30 октября по арендной плате, рассрочку ее выплаты до 31 декабря и снижение арендной платы до минимальной согласно рентабельности. Такое коллективное обращение также направлено в перечисленные инстанции.

Что думают по поводу сложившейся ситуации в администрации «Горизонт-Белинвест-Девелопент», сказать сложно, так как на встречу с бизнесменами и СМИ они так и не пришли, а дозвониться им в течение дня не удалось.