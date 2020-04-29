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Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая

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  • 29.04.2020, 19:45
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Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая

Расследованием займутся американские спецслужбы.

Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Предполагается, что они могли скрыть информацию о коронавирусе, сообщает NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Мы недовольны этой ситуацией, потому что верим: эпидемию можно было остановить быстрее, и [коронавирус] не распространился бы по всему миру», — цитирует издание американского лидера. Источники отметили, что есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.

Расследованием займутся Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны США и ЦРУ. Они изучат информацию от источников, спутниковые снимки и другие данные, чтобы вынести свой вердикт на их основе.


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