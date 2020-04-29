Ученые из Кракова создали прототип малобюджетного аппарата ИВЛ 6 29.04.2020, 20:04

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Фото: PAP/Tytus Żmijewski

Устройство уже прошло испытания.

Ученые из Краковского политехнического института создали прототип малобюджетного аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которого не превышает 1 тыс. злотых (порядка 220 евро), передает «Радио Польша».

Устройство уже прошло испытания, но пока еще не сертифицировано. В ходе испытаний специалисты, которые тестировали прототип, отметили его преимущества.

«Мы удивлены, что в столь краткие сроки – всего за несколько недель – и при такой низкой стоимости удалось создать систему, которая «дышит», а также учитывает необходимость увлажнения и подогрева воздуха, что необходимо при лечении пациентов с болезнью COVID-19», - отметила Катажина Цемныиз Университетской детской больницы в Кракове.

Конструкторы из Краковской политехники намерены опубликовать документацию устройства на правах открытой лицензии, чтобы другие страны, особенно те, в которых наблюдается дефицит медоборудования, могли воспользоваться разработками польских ученых.