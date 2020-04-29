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Жители столицы: В Минске только кремация, даже если от пневмонии умер

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  • 29.04.2020, 20:24
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Жители столицы: В Минске только кремация, даже если от пневмонии умер
фото: ritual-minsk.by

Минчане подтверждают новости о кремации умерших от коронавируса и «пневмонии».

Жители Минска, родственники которых умерли от коронавируса, подтверждают информацию о том, что похороны их близких на территории городских кладбищ запрещены. Разрешается только кремирование.

«Нам запретили хоронить близкого родственника, умершего несколько дней назад якобы от пневмонии. Похоронили в родной деревне, несмотря на то, что прописка столичная и всю жизнь прожила в Минске», - пишет читатель телеграм-канал «Баста!».

«Папу не дали похоронить. Пришлось везти на родину в Логойский район. В Минске только кремация, даже если от пневмонии умер», - сообщает подписчик.

Напомним, тела минчан, умерших от коронавируса, разрешено только кремировать. Это следует из приказа директора предприятия «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Николая Ракевича, копию которого мы получили.

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