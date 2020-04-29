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Белорусским хоккеистам добавили статью

  • 29.04.2020, 20:53
Белорусским хоккеистам добавили статью
Фото: pressball.by

Некоторых судят не только за «договорняки».

В суде Московского района города Минска начался суд на хоккеистами «Динамо-Молодечно». Оказалось, помимо участия в «договорняке» их обвиняют и в распространении порнографии, передает tut.by.

Все четверо обвиняемых (Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей) распространяли в чатах из нескольких десятков человек ролики порнографического содержания. Это стало известно после исследования техники обвиняемых.

Напомним, команда из Молодечно 12 ноября 2019 года уступила одному из аутсайдеров чемпионата 5:6, ведя по ходу игры 5:1.

В ходе расследования выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

Федерация привлекла к расследованию правоохранительные органы. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега было передано на рассмотрение в прокуратуру.


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