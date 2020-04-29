Коронавирус в Каменце: Заражены члены призывной комиссии и врачи ЦРБ 1 29.04.2020, 20:57

иллюстрационное фото Reuters

Хирург ЦРБ невольно «уложил» в контакты первого уровня целый призыв.

Новые случаи коронавируса в городе Каменец Брестской области. Заражены члены призывной комиссии, врачи ЦРБ, закрыта районная библиотека, сообщает телеграм-канал “Баста!”.

"Хирург нашей центральной районной больницы, у которого подтвердился Covid-19, невольно уложил в контакты первого уровня целый призыв, так как был в военкомате в комиссии. Анализы у новобранцев не брали. Пока неясно, что с молодыми людьми, но ничего хорошего не ожидаем. Работники военкомата подняли вопрос о том, чтобы у них взяли анализы, но им начальство сказало работать и молчать.

Также сейчас у нас еще одна санитарка из детского отделения больницы заболела. Лежит в реанимации, диагноз – пневмония", - пишет жительница Каменца.

"В Каменце закрыли районную библиотеку и запретили посещать её школьникам. В родительских группах Вайбера выставлены объявления о том, что в библиотеку детям ходить запрещено. Родители должны это строго контролировать", - сообщает другая подписчица из Каменца.

"Известно только то, что одна из работниц районной библиотеки в реанимации с подтвержденной "короной", - пишет читатель.

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