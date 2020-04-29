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Навальный выпустил расследование о квартирах и доме Малышевой за $11 миллионов

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  • 29.04.2020, 21:07
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Навальный выпустил расследование о квартирах и доме Малышевой за $11 миллионов
фото: Скриншот из видео ФБК

Российский политик обвинил телеведущую в осознанной кампании по приуменьшению опасности коронавируса.

Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости телеведущей Первого канала Елены Малышевой. Оппозиционеры рассказали об особняке россиянки в штате Нью-Джерси, который она купила вместе с мужем, и двух квартирах в Нью-Йорке в доме на Парк Авеню. Согласно опубликованным документам, жилплощадь была приобретена за 11 млн долларов.

Глава Фонда Алексей Навальный рассказал, что в 2016 году, согласно договору купли-продажи, супруги Елена и Игорь Малышевы приобрели дом площадью 1,1 тыс. квадратных метров, в котором 21 комната. Дом оборудован мраморным камином, обрамленным золотыми львами, ванная выполнена в стиле античных баней в Древней Греции. Стоимость сделки составила 6,4 млн долларов, по курсу на тот момент это было 430 млн рублей.

Навальный публикует скрины документов, согласно которым, в октябре 2014 года юридическое лицо, зарегистрированное по адресу дома Малышевых в Нью-Джерси, приобрело две квартиры по 110 метров квадратных каждая в Нью-Йорке по адресу 52 Park Avenue, Ap 6. Общая стоимость апартаментов составила 4,2 млн долларов. В документе о сделке стоит подпись младшего сына Малышевых Василия. Каким образом произошла сделка, если дом в Нью-Джерси был куплен только в 2016 году, ФБК не уточняет.

В особняке проживает 32-летний сын Малышевой Юрий, он недавно окончил резидентуру в одном из госпиталей, работает в госпитале Нью-Йорка. ФБК обнаружили, что молодой человек периодически участвует в передаче матери в качестве актера, а сам ведет блог в Instagram, в котором на английском записывает видео о здравоохранении, по стилистике похожие на программу Малышевой. Например, на темы: «Как заниматься сексом во время коронавируса? Как заботиться о своей попе во время коронавируса?»

Особняк, который по данным ФБК, принадлежит телеведущей Елене Малышевой
фото: Tours.rem-images.com
Месторасположения особняка и квартир в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси
фото: Navalny.com

Навальный заявил, что Малышева стала героиней расследования, так как в ФБК считают, что телеведущая «ведет последовательную, осознанную кампанию по приуменьшению опасности коронавируса».

Елена Малышева ведет передачи «Жить здорово» и «Здоровье» на Первом канале. Телеведущая владеет линейкой своего диетического питания и сетью клиник ее собственного имени, но ранее в интервью она говорила, что ее основной доход — зарплата на Первом канале. В прошлом году «Жить здорово» получила 57 млн рублей субсидий от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как «социально значимая», писала «Лента.ру». Муж Малышевой, как передает ФБК, ученый, профессор в Московском медико-стоматологическом университете.


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