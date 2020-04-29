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Коронавирус в Минске: новые данные об очагах в столице

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  • 29.04.2020, 21:15
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Коронавирус в Минске: новые данные об очагах в столице
фото: Телеграм-канал “Баста!”

«Скорые» были замечены на многих улицах столицы. 

Телеграм-канал “Баста!” собрал данные об очагах коронавируса в Минске, которые поступили от читателей за сегодняшний день и о которых телеграм-канал еще не писал.

"В средней школе №194 в минском микрорайоне Сокол заболела учительница и ученик 9-го класса. Вчера школу обрабатывали дезинфецирующими средствами", - пишет читательница.

"Зараженные коронавирусом есть в доме №47 на улице Мирошниченко в Минске. Вчера приезжала "скорая", никого не увезли, но из подъезда выходили с пробами", - сообщает подписчик.

"Асаналиева, дом 13, корпус 1. Только что забрали кого-то. На днях из этого же дома забирали уже человека", - пишет читатель.

"Работник магазина "Электоросила", расположенного в торговом центре "Экспобел" в Минске, заболел коронавирусом. Госпитализирован. Ищут контакты", - сообщает сотрудник магазина.

"Гендиректор предприятия "Белфармация" в больнице с подтвержденным коронавирусом. 20% работников на больничном. Большая часть водителей, которые должны развозить лекарства, болеют", - пишет сотрудник предприятия.

Жители Минска сегодня также сообщали нам о том, что "скорые" и медики в защитных костюмах были замечены у домов, расположенных на улицах Асаналиева, Алибегова, Белецкого, Белинского, Волгоградская, Воронянского, Гикало, Геологической, Жуковского, Казинца, Калиновского, Кижеватова, Коласа, Логойский тракт, Мирошниченко, Нестерова, Неманской, Одинцова, Плеханова, Рокоссовского, Рыбалко, Уборевича, Якубова.

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